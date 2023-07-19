#
Дача/отпускЧП в КрымуШтрафыСделано в РФКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эфиопия ждет инвестиций АВТОВАЗаЭфиопия ждет инвестиций АВТОВАЗа
Не исключено, что в этой африканской страны...
Неутешительные цифры: на вторичном рынке у 30% машин скручен пробегНеутешительные цифры: на вторичном рынке у 30% машин скручен пробег
Автомобильное сообщество уже давно поднимает...
Лада заняла 1-е место в новом западном рейтингеЛада заняла 1-е место в новом западном рейтинге
Эксперты вычислили бренды с самыми старыми...

Эфиопия ждет инвестиций АВТОВАЗа

Не исключено, что в этой африканской страны российский автопроизводитель организует сборку автомобилей Lada.

«Китаец» за миллион – 5 беспроблемных (почти!) вариантов

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов озвучил страны, с которыми компания намерена сотрудничать, в том числе и с африканского континента. В числе других была названа и Эфиопия, с которой, как отметил глава АВТОВАЗа, ведутся активные переговоры по организации экспорта и сборки Lada.

Такой перспективе очень обрадовались в Эфиопии и готовы на государственном уровне оказывать содействие.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!
«Было бы замечательно, если бы это случилось. Мы прилагаем все усилия, чтобы убедить российские компании инвестировать в бизнес в Эфиопии. Поэтому если это произойдет и представители компании АВТОВАЗ поедут в Эфиопию, то мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их», – заверил посол Эфиопии в РФ Чам Угала Урят.

Он также отметил, что если Россия начнет поставки автомобилей в Эфиопию, то так ей будет проще попасть и на рынки соседних стран.

Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos, Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0