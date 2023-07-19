Эфиопия ждет инвестиций АВТОВАЗа

Не исключено, что в этой африканской страны российский автопроизводитель организует сборку автомобилей Lada.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов озвучил страны, с которыми компания намерена сотрудничать, в том числе и с африканского континента. В числе других была названа и Эфиопия, с которой, как отметил глава АВТОВАЗа, ведутся активные переговоры по организации экспорта и сборки Lada.

Такой перспективе очень обрадовались в Эфиопии и готовы на государственном уровне оказывать содействие.

«Было бы замечательно, если бы это случилось. Мы прилагаем все усилия, чтобы убедить российские компании инвестировать в бизнес в Эфиопии. Поэтому если это произойдет и представители компании АВТОВАЗ поедут в Эфиопию, то мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их», – заверил посол Эфиопии в РФ Чам Угала Урят.

Он также отметил, что если Россия начнет поставки автомобилей в Эфиопию, то так ей будет проще попасть и на рынки соседних стран.

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Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos, Unsplash