АВТОВАЗ назвал перспективные для сотрудничества страны Ближнего Востока и Африки
Переговоры по экспорту автомобилей Lada уже ведутся.
Президент АВТОВАЗа Максим Соколов в ходе сессии на промышленной выставке «Иннопром» сообщил, что компания планирует экспортные поставки и организацию сборочного производства в некоторых странах Персидского залива. По его словам, «активный переговорный процесс» с потенциальными партнерами уже ведется.
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Глава АВТОВАЗа также озвучил еще одно направление сотрудничества – страны африканского континента.
Помимо Египта это и Алжир, и Нигерия, и Эфиопия, и Гана. Среди стран Юго-Восточной Азии наиболее перспективным партнером мы видим Социалистическую Республику Вьетнам», – добавил он.
Перспективное сотрудничество российский автопроизводитель также видит с Ираном, Турцией, ОАЭ, Оманом и Сирией.
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Источник: Прайм
Фото: Depositphotos
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