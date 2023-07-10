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АВТОВАЗ назвал перспективные для сотрудничества страны Ближнего Востока и Африки

Переговоры по экспорту автомобилей Lada уже ведутся.

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Президент АВТОВАЗа Максим Соколов в ходе сессии на промышленной выставке «Иннопром» сообщил, что компания планирует экспортные поставки и организацию сборочного производства в некоторых странах Персидского залива. По его словам, «активный переговорный процесс» с потенциальными партнерами уже ведется.

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Глава АВТОВАЗа также озвучил еще одно направление сотрудничества – страны африканского континента.

Помимо Египта это и Алжир, и Нигерия, и Эфиопия, и Гана. Среди стран Юго-Восточной Азии наиболее перспективным партнером мы видим Социалистическую Республику Вьетнам», – добавил он.

Перспективное сотрудничество российский автопроизводитель также видит с Ираном, Турцией, ОАЭ, Оманом и Сирией.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Прайм

Фото: Depositphotos

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