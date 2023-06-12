Lada наращивает экспорт

Уже в следующем году планируется продать в несколько раз больше машин, чем в нынешнем.

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов раскрыл планы компании по экспорту автомобилей Lada. В нынешнем году планируется отправить на внешние рынки 10-15 тысяч машин, а в 2024 – нарастить это количество до 50 тысяч.

Соколов отметил, что показатели зависят не только от АВТОВАЗа, но и от партнеров. В частность, сборочные площадки ва Казахстане и Узбекистане уже готовы к запуску, но нужны определенные государственные меры по техническому регулированию, которые помогут нарастить поставки на 50% от планируемых десяти тысяч.

Ранее планировалось, что в 2023 году на экспорт пойдут 30 тысяч автомобилей, но затем программа была изменена.

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Источник: РИА Новости

Фото: АВТОВАЗ