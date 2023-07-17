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Модель редкая — доступны только машины 2015 года, которые собирали в Черкесске. Оснащение для «бюджетника» выдающееся. Цены: 0,7-1,1 млн рублей в зависимости от пробега и комплектации.«Китаец» за миллион – 5 беспроблемных (почти!) вариантов
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«Китаец» за миллион – 5 беспроблемных (почти!) вариантов

Китайские автомобили 2010-2017 годов выпуска многие покупатели обходят стороной Но и среди них можно выбирать пристойные машины, которые еще послужат.

Почему «китаец»?

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Дефицит новых машин при безумных ценах на них и неясные перспективы привели к тому, что многие владельцы расставание со своими автомобилями отложили до лучших времен. Лучшие варианты попадают, как правило, в салоны трейд-ин, где нередко распределяются по «своим».

Например, на вторичке стало значительно меньше массовых Тигуанов и Кашкаев. Причем лишь у 15% Кашкаев от пяти лет и старше заявленный пробег не выше 100 тысяч км. Схожая ситуация со всеми европейскими, японскими и корейскими моделями.

Может, пора пересмотреть отношение к старым «китайцам» (2010-2017 годов выпуска)? На них ниже спрос, они дешевле, и машин с пробегом около 50 тысяч км несоизмеримо больше.

Главные достоинства: разумные цены, щедрое оснащение и, как правило, неплохие моторы и коробки передач. Большинство двигателей представляет собой японские, доработанные под актуальные нормы экологии.

Еще один повод присмотреться к «китайцам». Многие компании работали в непредсказуемых режимах «пришли и быстро ушли». Сейчас чуть ли не все присутствуют официально – не должно быть особых проблем с запчастями. Да и сами запчасти относительно недороги.

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Hawtai Boliger

Модель редкая — доступны только машины 2015 года, которые собирали в Черкесске. Оснащение для «бюджетника» выдающееся. Цены: 0,7-1,1 млн рублей в зависимости от пробега и комплектации.
Модель редкая — доступны только машины 2015 года, которые собирали в Черкесске. Оснащение для «бюджетника» выдающееся. Цены: 0,7-1,1 млн рублей в зависимости от пробега и комплектации.

Модель примечательна тем, что немало предложений с пробегами даже менее 50 тысяч км. Оригинального китайского в ней не так много. Шасси – доработанное от Santa Fe Classic, а наддувный двигатель 1.8 с распределенным впрыском (149, 160 л.с.) – от Rover 75.

К мотору есть ряд вопросов. В частности, при сильных перегревах вылетает прокладка и коробится головка. Трансмиссии: пятиступенчатая МКП или очень крепкий четырехступенчатый гидроавтомат, заимствованный у Mitsubishi (4FA33). Все агрегаты архаичные, простые и несложные в ремонте.

Реальная альтернатива «китайцам» – 4 престижные (и недорогие) модели

Огромный багажник – почти 700 л. Просвет скромный – 170 мм, но привод только передний, так что это типичный паркетник.

Отзывы владельцев противоречивы. С одной стороны, мелких поломок многовато. С другой - нет особых жалоб на быструю коррозию кузова и работу главных агрегатов.

При ресурсе мотора и трансмиссий, оцениваемого в 250 тысяч км, отдельные Болигеры успешно преодолели свыше 300 тысяч.

Сhangan CS35

За машины с МКП 2016-2017 годов просят 700-800 тысяч рублей. Версия с АКП уходит за миллион – в случае, если ничтожный пробег. Продают довольно много машин, пробежавших 50-80 тысяч км.
За машины с МКП 2016-2017 годов просят 700-800 тысяч рублей. Версия с АКП уходит за миллион – в случае, если ничтожный пробег. Продают довольно много машин, пробежавших 50-80 тысяч км.

В России продавали с 2014 по 2018 год (c 2015 собирали в Липецке), затем появился CS35 Plus.

У модели неплохая репутация, многие считают CS35 лучшим из китайских компактных кроссоверов того периода, а по неприхотливости сравнивают с Renault Duster.

Основные плюсы: кузов неплохо защищен от коррозии (на фоне иных китайских моделей), незамысловатые долгоиграющие агрегаты.

Бензиновый атмосферник 1.6 (113 л.с.) – собственной разработки, при содействии европейского отделения Форда. Говорят, до 150 тысяч км с ним ничего не происходит. МКП — тоже своя, гидроавтомат – надежный и живучий четырехступенчатый японский Aisin. Привод только передний, клиренс – 180 мм.

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Щедро оснащен, особенно в высших комплектациях. Слабая шумка, жесткая подвеска, маленький багажник (чуть больше 300 л). Различные мелкие поломки – случаются.

Большинство проданных машин не добралось еще до отметки 200 тысяч км. Так что о предельном ресурсе можно судить только по отдельным экземплярам, пробежавшим свыше 250 тысяч км.

Продолжение – на следующей странице.

Модель редкая — доступны только машины 2015 года, которые собирали в Черкесске. Оснащение для «бюджетника» выдающееся. Цены: 0,7-1,1 млн рублей в зависимости от пробега и комплектации.
За машины с МКП 2016-2017 годов просят 700-800 тысяч рублей. Версия с АКП уходит за миллион – в случае, если ничтожный пробег. Продают довольно много машин, пробежавших 50-80 тысяч км.
Среднеразмерный кроссовер. МКП нет, только гидроавтомат. Привод - передний или полный (с автоматической муфтой). В зависимости от количества ведущих осей и пробега варьируется цена – в пределах 0,75-1,2 млн рублей.
Цены почти как на «японцев» и «европейцев»: 1,3-1,8 млн рублей за машины 2016-2017 годов. А все из-за сложившейся репутации «возможно лучшей» из китайских моделей тех лет.
Похож на кроссовер, но привод только передний, а просвет – 160 мм. Много предложений с пробегом около 50 тысяч км. Диапазон цен: 0,8-1,2 млн за машины 2016-2017 годов.
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За РулемЗиновьев Сергей
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