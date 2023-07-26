В Татарстане запустят производство туристических автобусов
И снова без помощи «китайцев» не обойдутся.
В начале следующего года компания «Соллерс» начнет собирать в Татарстане туристические автобусы. Их выпуск планируется организовать на базе особой экономической зоны «Алабуга». А производство будет вестись совместно с «восточным промышленным партнером», рассказал замглавы Минпромторга Альберт Каримов на совещании Михаилом Мишустиным.
«Это производство будет организовано на базе особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане при поддержке руководства республики. Уже к концу года мы рассчитываем, что они подготовительную работу закончат, и с начала следующего года будет организовано производство», - отметил он.
Пока не известно, какая именно компания станет партнером «Соллерс». Сейчас на своих площадках под именем Sollers компания собирает пикапы и коммерческие грузовики китайской JAC. У которой, к слову, есть свои туристические автобусы, выпускаемые под брендом Ankai.
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Источник: ТАСС
Фото: Depositphotos
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