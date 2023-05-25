Новый туристический автобус МАЗ – выглядит круто!

В Сети появились фото МАЗ-350, который еще до официального появления успел наделать шума.

Его собрат-электробус напоминает гигантскую ящерицу. Гигант МАЗ-350 недавно засветился в довольно неожиданном виде: после краш-теста, который он прошел успешно, но с понятными последствиями.

Теперь же стали доступны полноценные фото экстерьера, а также салона огромного трехосника красного цвета.

Кроме того, в Сеть утекли характеристики машины. Известно, что на показанной модификации МАЗ-350046 применен дизель Weichai WP10HE6, развивающий 400 л.с. и соответствующий нормам Евро-6.

Бак вмещает 590 литров топлива. Подвеска всех трех осей пневматическая. Полная масса – 24,5 тонны.

Салон имеет 63 посадочных места, высота основного прохода составляет 2080 мм. Объем багажных отсеков – 11,1 м3.

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Источник: Автобусы Беларуси

Фото: https://t.me/BelarusOT