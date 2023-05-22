МАЗ показал электробус с очень необычной внешностью

Он напоминает ящерицу или дерзкий футуристичный концепт - место водителя вынесено далеко за переднюю ось.

Если на московском COMvex 2023 компания МАЗ собирается представить новый седельный тягач МАЗ-541SA5, то в Северной столице МАЗ уже отметился, причем крайне необычной и потенциально очень резонансной новинкой.

На выставке инновационного транспорта, состоявшейся в рамках прошедшего в Санкт-Петербурге фестиваля SPbTransportFest, МАЗ в ряду своих новинок показал перронный электробус МАЗ 271Е01.

В силу своего предназначения машина имеет специфичную внешность, косвенно отсылающую к дерзким концептам, вроде Steinwinter Supercargo 20.40 из 1980-х. Место водителя вынесено далеко за переднюю ось, здесь же находится пара одиночных дверей слева и справа.

Помимо них, по правой стороне кузова есть три двустворчатых двери, ведущие в салон. Разработчики говорят, что при создании МАЗ 271Е01 особое внимание, помимо экологичности и надежности, уделялось комфорту пассажиров и водителя.

Новый белорусский автобус оборудован тяговым электродвигателем c коробкой передач EV105 мощностью 180 кВт. Вполне вероятно, что такие необычные машины скоро появятся на дорогах Санкт-Петербурга.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МАЗ

Фото: МАЗ