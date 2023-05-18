Этот МАЗ бросает вызов новому КАМАЗу: обзор перед премьерой!

Пожалуй, самая ожидаемая новинка предстоящей выставки COMvex 2023 – это новый тягач МАЗ-541SA5.

МАЗ-541SA5 – своего рода младший брат показанного в 2021-м более тяжелого МАЗ-6410М9. Более того, это фактически уже известный МАЗ-5440М, запущенный четыре года назад, но на новой элементной базе.

Белорусская машина будет напрямую конкурировать с российским «антисанкционным» флагманом КАМАЗ-54901. Многие агрегаты, понятное дело, теперь тоже будут китайскими вместо европейских.

Тягач оснастят 13-литровым 550-сильным турбодизелем Weichai 12-ступенчатым роботом Fast Gear. В списке оснащения – система курсовой устойчивости, дисковые тормоза и пневматическая подвеска задней оси.

Как и в преображенном санкциями КАМАЗ-54901, в новом МАЗе обещается улучшенная эргономика кабины и новые технологии безопасности. Что это и как работает?

Увидим уже совсем скоро. Международная выставка коммерческого транспорта и технологий пройдет в Москве с 23 по 26 мая в выставочном центре «Крокус Экспо». А пока – смотрим обзор готовящихся премьер!

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Видео: YouTube / MotorProject

Фото: скриншот видео YouTube