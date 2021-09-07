МАЗ выставил на Comtrans свой новый тягач

Седельный тягач МАЗ-6410М9 имеет колесную формулу 6х2 и отличается низкой стоимостью владения, как заверили представители завода.

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Главным конкурентом МАЗ-6410M9 должен стать тягач КАМАЗ-65659, который уже начал выпускаться весной 2021 года. Но во многом минский автомобиль отличается от российского.

Например, «ленивцем» или «ленивым мостом» (приподнимающиеся над дорогой колеса, когда в них нет необходимости) сделана не задняя, а средняя ось машины, что увеличивает колесную базу и радиус поворота. Но такое решение используется многими производителями, так как улучшает плавность хода.

Завод заявлял, что тягач МАЗ-6410M9 будет оснащаться мотором Mercedes-Benz OM471 мощностью 475 л.с. и соответствующий шестому экологическому классу, но на Comtrans был представлен автомобиль с двигателем Weichai Power, выхлоп которого соответствует нормам Евро-5. Оказалось, что машина будет оснащаться тремя двигателями на выбор. Помимо мотора Mercedes—Benz предложат и двигатели Weichai Power WP12 и WP13, которые можно будет заказать как с механической, так и с автоматической коробкой.

Общая масса автопоезда, в состав которого войдет МАЗ-6410М9, может составлять до 40 тонн. Масса самого тягача достигает 8,8 тонны, а его сцепное устройство выдерживает нагрузку до 18,7 тонны. Следует отметить, что у машины небольшой запас топлива — объем бака всего 510 литров. Кстати, согласно Правилу ЕЭК ООН №89, максимальная скорость автопоезда ограничивается на отметке 89 км/ч.

Что касается кабины, то она не стала сюрпризом. Такая же кабина с высокой крышей, двумя спальными местами, кондиционером и автономным отопителем устанавливается на МАЗ-5440M9. Но эргономика рабочего места и зона отдыха водителя улучшены. Также добавлен ряд электронных систем помощи водителю. Это, например, система тормозов EBS с функциями ABS (антиблокировочная система) и ASR (противобуксовочная система), системы курсовой устойчивости и экстренного торможения, а также система слежения за разметкой. Есть и мультиплексная система электрооборудования, которая помогает быстро определять неисправности.

Все колеса седельного тягача оснащены дисковыми тормозами. Это не только снижает тормозной путь, но и снижает вибронагруженность. Подвеска первой оси — малолистовая рессорная, а второй и третьей — пневматические: два баллона у «ленивца» и 4 баллона у заднего ведущего моста.

О том, когда новый седельный тягач поступит в продажу, неизвестно. Нет информации и о его цене, а также стоимости обслуживания, но в компании обещают удивить.

У МАЗа есть и электрический грузовик, узнать о котором вы можете здесь.

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Фото: «За рулем»