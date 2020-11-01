Но автономность у него — всего 100 км.

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Модель 4381 Е0 при полной массе 12,5 т берет на борт до 5,7 т груза. Асинхронный электродвигатель выдает 70 кВт или 95 л.с. Производитель уверяет, что этого достаточно для разгона до 85 км/ч. Аккумулятор емкостью 160 А·ч обеспечивает автономность до 100 км. Даже в рамках сугубо городской эксплуатации это немного. Белорусы утверждают, что по требованию заказчика поставят больше батарей, чтобы улучшить «дальнобойность».

Предусмотрена жидкостная система охлаждения и обогрева аккумуляторного блока. Отопление кабины — электрическое. Из инновационных для МАЗа решений выделим бесключевой доступ в кабину и центральную консоль с сенсорными кнопками. На руле (его центральная часть — как в Весте и Патриоте) разместилось управление «круизом» и аудиосистемой.

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Интересная особенность — дисплеи на передних стойках кабины. На ультрасовременном грузовике Mercedes-Benz Actros стоят похожие: зеркал у «немца» нет, и на экраны выводится изображение с размещенных снаружи видеокамер. Не очень понятно, что хотели сказать белорусские конструкторы, потому что традиционные зеркала на электро-МАЗе остались.

Машине еще предстоят ходовые испытания.