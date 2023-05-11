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КАМАЗ: как сказались санкции на выпуске новейшего тягача K5?КАМАЗ: как сказались санкции на выпуске новейшего тягача K5?
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КАМАЗ: как сказались санкции на выпуске новейшего тягача K5?

Предприятию удалось сохранить производство новейшего тягача КАМАЗ-54901, несмотря на последствия санкционного давления.

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Еще до старта сборки импортозамещенных машин поколения К5 конвейер ежемесячно выпускал по 150 экземпляров новой модели, которые были собраны на докризисных компонентах, оставшихся на складах, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Параллельно на заводе работали над локализацией и импортозамещением и в феврале перезапустили КАМАЗ-54901 на новой, «санкционно устойчивой компонентной базе с улучшенными техническими характеристиками».

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На новом автомобиле К5 заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система, другие узлы. Сейчас с конвейера ежедневно сходит более 30 единиц таких автомобилей. Какие бренды числятся в новых поставщиках, камазовцы не раскрывают, но несложно предположить, что это компании из Китая.

В итоге с начала 2023 года КАМАЗ успел продать уже тысячу экземпляров тягача КАМАЗ-54901, являющегося флагманом поколения К5. Более того, совсем недавно первый «антисанкционный» тягач отгрузили заказчику в Белоруссию.

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Фото: КАМАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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