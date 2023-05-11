КАМАЗ: как сказались санкции на выпуске новейшего тягача K5?

Предприятию удалось сохранить производство новейшего тягача КАМАЗ-54901, несмотря на последствия санкционного давления.

Еще до старта сборки импортозамещенных машин поколения К5 конвейер ежемесячно выпускал по 150 экземпляров новой модели, которые были собраны на докризисных компонентах, оставшихся на складах, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Параллельно на заводе работали над локализацией и импортозамещением и в феврале перезапустили КАМАЗ-54901 на новой, «санкционно устойчивой компонентной базе с улучшенными техническими характеристиками».

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На новом автомобиле К5 заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система, другие узлы. Сейчас с конвейера ежедневно сходит более 30 единиц таких автомобилей. Какие бренды числятся в новых поставщиках, камазовцы не раскрывают, но несложно предположить, что это компании из Китая.

В итоге с начала 2023 года КАМАЗ успел продать уже тысячу экземпляров тягача КАМАЗ-54901, являющегося флагманом поколения К5. Более того, совсем недавно первый «антисанкционный» тягач отгрузили заказчику в Белоруссию.

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Фото: КАМАЗ