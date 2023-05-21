Вопрос для настоящих знатоков: что за зверь на видео?

Версий масса: кто-то говорит, что это парковщик, перегоняющий полуприцепы на стоянках, кто-то утверждает, что это аэродромный тягач... Все они неправы!

В конце 1970-х немецкий инженер Манфред Штайнвинтер задумал создать идеальный тягач – он видел его как машину без слепых зон и с «легковой» посадкой в кабину. К 1983 году, заручившись поддержкой Daimler-Benz и властей федеральной земли Баден-Вюртемберг, он создал Steinwinter Supercargo 20.40.

Именно так называется эта машина на видео. И не обманывайтесь гарцующим жеребцом на эмблеме, она принадлежит компании Steinwinter из Штутгарта и к Ferrari отношения не имеет.

Длина фуры составляет 18 метров, и все они отданы полуприцепу. Спрятанный под него тягач, высота которого составляет всего 117 см (!), не отнимает драгоценные метры европейского лимита на длину автопоезда – таким образом отведенная нормами длина используется рационально. Грузоподъемность машины составляла 20 тонн, в составе автопоезда – почти 50 тонн.

Машина произвела фурор: о ней написали буквально все крупные автожурналы мира, включая «За рулем» в 1987 году. Но у конструкции были и недостатки: стеклопластиковый кузов оказался недолговечным, а на влажной дороге Supercargo 20.40 норовил уйти в глубокий занос... Желающих его выпускать так и не нашлось.

Первые сообщения о нынешнем местонахождении обнаруживаются в 2018-м. Последние несколько лет он тихо доживает свой век на одной из стоянок в родном Штутгарте, где его и запечатлели на видео... Кто знает, может, время такой концепции придет чуть позже?..

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Видео: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK