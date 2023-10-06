Как улучшить обзор и не нарушить ПДД – советы эксперта «За рулем»

Почти все способы не требуют от автовладельца специальных навыков, больших денежных и временных затрат. Однако многие автолюбители про них забывают. Или просто не знают.

Фары плохо светят

Причиной часто является обычная грязь. Осенью на наших дорогах ее становится больше, она летит из-под колес и оседает на фарах. Перед ней бессильны и мощные светодиодные, и газоразрядные лампы.

Струйные фароочистители (щеточные на фарах с пластиковыми рассеивателями не устанавливают) полностью не смывают грязевой налет.

А потому самым надежным средством остается обычная губка. Только при протирке обязательно обильно смачивайте рассеиватели водой, чтобы песчинки грязи не царапали пластик.

Еще один маленький совет – держите губку не возле сиденья, а в багажнике и лучше в герметичном пакете. Чтобы не разводить сырость и не давать лишний шанс разгуляться коррозии.

Протираем — не помогает

Чаще всего виноваты рассеиватели или лампочки. Помутневший от времени и пробега рассеиватель можно попробовать отполировать. Стоимость сильно зависит от уровня сервиса и его расположения – например, в Москве цены доходят до 5000 рублей, а в районах Зауралья – на порядок дешевле.

При выборе новых лампочек настоятельно советуем брать либо обычные, либо «долгоиграющие» с увеличенным сроком службы.

Галогеновые лампы с годами начинают светить хуже: их можно просто заменить, причем не поодиночке, а парой. Лампы с усиленным световым потоком дают некоторое улучшение только в отдельных точках светового пучка. При этом служат в разы меньше, чем обычные галогенки.

Ни в коем случае не устанавливайте лампы повышенной мощности и пометками «Не для дорог общего пользования». Это категорически запрещено ПДД, да и проводка может не выдержать увеличенного тока.

Наша справка

С 1 сентября 2023 года вступила в силу новая редакция правил дорожного движения, которая вводит новый перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. В частности, автомобиль запрещено эксплуатировать, если:

3.1. Количество, расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних световых приборов и световой сигнализации на транспортном средстве не соответствуют требованиям, предусмотренным изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.

3.2. Класс источника света, установленного в устройствах освещения и световой сигнализации, не соответствует классу такого источника света, предусмотренному изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.

Проверяем электрику

Новые изменения в ПДД более настойчиво предписывают никуда не лазить в автомобиле и ничего не менять! Опытные электрики изменяли схему подключение ламп, устанавливая дополнительное реле между батареей и фарами, соединенными напрямую. Тогда удается поднять на лампах питающее напряжение и заставить их светить ярче.

Однако это уже вмешательство в штатную конструкцию машины, поэтому рекомендовать такой вариант не будем. Впрочем, чтобы повысить яркость ламп на старых машинах, достаточно зачистить все контакты цепи – от АКБ до фары.

Иногда фары плохо светят оттого, что водитель забывает выставить ручной корректор фар в нужное положение в зависимости от загрузки. И вместо дороги лампы освещают небо. На многих современных автомобилях установлен автоматический корректор, и таких проблем не возникает.

За стеклом

Самая банальная причина, как и в случае с фарами, – грязь. Причем щетки стеклоочистителя не всегда убирают ее полностью. И чем хуже состояние стекла и дворников, тем менее четкой будет картинка перед глазами водителя. Особенно это становится заметно в темное время суток.

Что делать?

Во-первых, менять дворники по мере износа – это расходники.

Во-вторых, время от времени тщательно протирать стекло вручную.

В-третьих, желательно заливать в бачок омывателя не воду, а специализированную омывайку с моющими свойствами.

Затертое стекло можно попробовать отполировать. Стоимость такой операции зависит от солидности сервиса и его географии. Цены за полировку находятся в диапазоне от 1000 до 5000 рублей.

Перед стеклом

Последние нововведения в ПДД затронули вопросы обзорности. Согласно п. 3 главы 7 приложения к ПДД, запрещена эксплуатация транспортного средства, если на нем установлены дополнительные предметы, ограничивающие обзорность с места водителя.

Иными словами, теперь размещать видеорегистраторы и радар-детекторы нужно в строгом соответствии с требованиям ТР ТС 018/2011.

Не устанавливайте гаджеты так, чтобы они перекрывали обзор через нормативную зону А. Тогда у инспектора при проверке не возникнет вопросов.

Вешайте что-угодно, но так, чтобы не навредить обзорности с места водителя. Например, за зеркало заднего вида или в правый верхний угол ветрового стекла. Помните, что регистратор, установленный на «торпедо», также может ограничивать обзорность.

Протрите стекла

Эффект будет такой, будто вы стали намного лучше видеть. Особенно разница заметна в темноте или при плохой видимости. Поэтому не пренебрегайте этой простой и недорогой (если не хотите заниматься этим самостоятельно) операцией. Чаще других протирать стекла изнутри приходится тем, кто курит и чья машина не оборудована салонным фильтром.

При выборе новых щеток стеклоочистителя не гоняйтесь за дорогими моделями: мы многократно убеждались в том, что даже при десятикратном разбросе в цене ощутимой разницы в очистке стекла нет.

Проверьте зрение

Независимо от того, носите вы очки или нет. С годами оно меняется и у молодых, и у опытных водителей. Человеку, как и автомобилю, нужны регулярная диагностика и уход.

Берегите себя и будьте осторожны на дорогах.

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