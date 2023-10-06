Как улучшить обзор и не нарушить ПДД – советы эксперта «За рулем»
Фары плохо светят
Причиной часто является обычная грязь. Осенью на наших дорогах ее становится больше, она летит из-под колес и оседает на фарах. Перед ней бессильны и мощные светодиодные, и газоразрядные лампы.
Струйные фароочистители (щеточные на фарах с пластиковыми рассеивателями не устанавливают) полностью не смывают грязевой налет.
А потому самым надежным средством остается обычная губка. Только при протирке обязательно обильно смачивайте рассеиватели водой, чтобы песчинки грязи не царапали пластик.
Еще один маленький совет – держите губку не возле сиденья, а в багажнике и лучше в герметичном пакете. Чтобы не разводить сырость и не давать лишний шанс разгуляться коррозии.
Протираем — не помогает
Чаще всего виноваты рассеиватели или лампочки. Помутневший от времени и пробега рассеиватель можно попробовать отполировать. Стоимость сильно зависит от уровня сервиса и его расположения – например, в Москве цены доходят до 5000 рублей, а в районах Зауралья – на порядок дешевле.
Галогеновые лампы с годами начинают светить хуже: их можно просто заменить, причем не поодиночке, а парой. Лампы с усиленным световым потоком дают некоторое улучшение только в отдельных точках светового пучка. При этом служат в разы меньше, чем обычные галогенки.
Ни в коем случае не устанавливайте лампы повышенной мощности и пометками «Не для дорог общего пользования». Это категорически запрещено ПДД, да и проводка может не выдержать увеличенного тока.
Наша справка
С 1 сентября 2023 года вступила в силу новая редакция правил дорожного движения, которая вводит новый перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. В частности, автомобиль запрещено эксплуатировать, если:
- 3.1. Количество, расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних световых приборов и световой сигнализации на транспортном средстве не соответствуют требованиям, предусмотренным изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.
- 3.2. Класс источника света, установленного в устройствах освещения и световой сигнализации, не соответствует классу такого источника света, предусмотренному изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.
Проверяем электрику
Новые изменения в ПДД более настойчиво предписывают никуда не лазить в автомобиле и ничего не менять! Опытные электрики изменяли схему подключение ламп, устанавливая дополнительное реле между батареей и фарами, соединенными напрямую. Тогда удается поднять на лампах питающее напряжение и заставить их светить ярче.
Однако это уже вмешательство в штатную конструкцию машины, поэтому рекомендовать такой вариант не будем. Впрочем, чтобы повысить яркость ламп на старых машинах, достаточно зачистить все контакты цепи – от АКБ до фары.
Иногда фары плохо светят оттого, что водитель забывает выставить ручной корректор фар в нужное положение в зависимости от загрузки. И вместо дороги лампы освещают небо. На многих современных автомобилях установлен автоматический корректор, и таких проблем не возникает.
За стеклом
Самая банальная причина, как и в случае с фарами, – грязь. Причем щетки стеклоочистителя не всегда убирают ее полностью. И чем хуже состояние стекла и дворников, тем менее четкой будет картинка перед глазами водителя. Особенно это становится заметно в темное время суток.
Что делать?
- Во-первых, менять дворники по мере износа – это расходники.
- Во-вторых, время от времени тщательно протирать стекло вручную.
- В-третьих, желательно заливать в бачок омывателя не воду, а специализированную омывайку с моющими свойствами.
Перед стеклом
Последние нововведения в ПДД затронули вопросы обзорности. Согласно п. 3 главы 7 приложения к ПДД, запрещена эксплуатация транспортного средства, если на нем установлены дополнительные предметы, ограничивающие обзорность с места водителя.
Иными словами, теперь размещать видеорегистраторы и радар-детекторы нужно в строгом соответствии с требованиям ТР ТС 018/2011.
Вешайте что-угодно, но так, чтобы не навредить обзорности с места водителя. Например, за зеркало заднего вида или в правый верхний угол ветрового стекла. Помните, что регистратор, установленный на «торпедо», также может ограничивать обзорность.
Протрите стекла
Эффект будет такой, будто вы стали намного лучше видеть. Особенно разница заметна в темноте или при плохой видимости. Поэтому не пренебрегайте этой простой и недорогой (если не хотите заниматься этим самостоятельно) операцией. Чаще других протирать стекла изнутри приходится тем, кто курит и чья машина не оборудована салонным фильтром.
Проверьте зрение
Независимо от того, носите вы очки или нет. С годами оно меняется и у молодых, и у опытных водителей. Человеку, как и автомобилю, нужны регулярная диагностика и уход.
Берегите себя и будьте осторожны на дорогах.
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