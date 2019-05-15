7 фактов о салонном фильтре, которых вы и не знали

Говоря об автомобильных фильтрах, мы вспоминаем о масляном, топливном и напрочь забываем о салонном. А между тем он — единственный из них, кто защищает наше здоровье, которое, как известно, бесценно.

1. Наивысшая степень фильтрации

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Так получилось, что все думают, будто масляный фильтр — самый важный в автомобиле, что он самый совершенный, раз работает в горячей точке — в двигателе. Но это не так. Фильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.

Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по размеру, чем масляный. Выходит, салонный фильтр является самым технологичным фильтром в автомобиле.

2. По точному адресу

На рынке можно найти немало продуктов, которые выглядят неплохо и имеют привлекательную стоимость. Многие покупатели и делают выбор, опираясь на внешний вид товара и его низкую цену. Но между внешним видом и качеством работы салонного фильтра пролегает дистанция огромного масштаба. Иногда просто хочется задаться вопросом: а способен ли вообще выполнять свои обязанности такой фильтр?

Существует простое правило, которое может подсказать правильный выбор. На качественном фильтре обязательно указана страна производства: made in… Можно найти продукты, которые мимикрируют под японские или немецкие, но ничего общего с ними не имеют, и только потому, что страна происхождения не указана. Правило такое: не удается выяснить, где произведен фильтр, — не покупайте без сожаления!

3. Дешевым не бывает

В качественных салонных фильтрах используется активированный уголь. И такой фильтр дешевым быть не может. Он сложнее в производстве, в нем используются качественные сорта активированного угля, получаемого из натурального сырья, например скорлупы кокосовых орехов. В качественном фильтре используется только качественный синтетический материал, а в дешевых аналогах — дешевые фильтровальные материалы с более низкой степенью фильтрации и грязеемкости.

4. Запах ни при чем

Бытует мнение, что активированный уголь в салонном фильтре нужен только для поглощения запахов. Это верно, но лишь отчасти. На самом деле поглощение запахов — это побочный эффект, бесплатный бонус, если хотите.

Главное же задача состоит в том, чтобы не пропустить в салон оксиды азота (из-за которых, кстати, на дизельгейте погорел Фольксваген), озон, угарный газ и диоксид серы. Это очень вредные для здоровья человека вещества, которые фильтр на самом деле и должен поглощать, — именно их, а не какие-то запахи. Поэтому оценивать работу фильтра по тому, пропускает он запахи или нет, — неправильно.

5. Большая стирка не спасет

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В салонном фильтре фильтрующий элемент имеет антибактериальную пропитку, которая предотвращает появление плесени, грибковых спор и болезнетворных организмов. Такая пропитка существует как в обычном салонном фильтре, так и в угольном. Вот почему промывка и просушка салонных фильтров, как поступают в целях экономии некоторые автомобилисты, недопустимы.

Да, после мойки фильтр становится на вид чистым, но при этом он начисто лишается бактерицидных свойств. Заодно после промывки фильтрующий элемент теряет и электростатические свойства. Известно, что именно благодаря электростатическому заряду фильтру удается притягивать к себе мельчайшие загрязнения и задерживать аллергены практически на молекулярном уровне.

Кроме того, стирка не может вывести из глубины фильтрующего материала частицы загрязнений, то есть он остается забитым отфильтрованными частицами и оказывает повышенное сопротивление потоку воздуха, перегружая вентиляторы системы кондиционирования. Из-за этого автовладелец может столкнуться с проблемой запотевших стекол, а во всем будет виноват некачественный салонный фильтр.

6. Новое слово в очистке воздуха

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Недавно у фирмы MANN+HUMMEL появился новый продукт — фильтр MANN-FILTER FreciousPlus, который не только задерживает вредные газы, но и обладает гипоаллергенными свойствами. В состав фильтрующего элемента ввели полифенолы, которые в значительной степени нейтрализуют чуждые организму белки, например, пыльцу березы или полыни.

К сожалению, их нельзя устанавливать на автомобили со слабыми системами кондиционирования, к числу которых относится значительная часть корейских машин. Кстати, угольные фильтры на корейских автомобилях не прижились по той же причине.

Но зато новые фильтры прекрасно подходят для большинства американских, японских и европейских автопроизводителей. Подобрать салонный фильтр MANN-FILTER на свой автомобиль вы можете здесь.

7. Сколько стоит комплексная защита организма?

Такой высокотехнологичный фильтр стоит порядка 800–900 рублей. Дорого? Как сказать. Мы дышим каждый день. Если разбить цену фильтра на количество дней в году — фильтры надо менять не реже раза в год, то получим чистый воздух за 2,3 рубля в сутки. И это цена здоровья! Чуть более чем за два рубля вы избавите организм от попадания в него таких вредных веществ с дорог и улиц, как упоминавшиеся оксиды азота, озон, угарный газ и диоксид серы, а также канцерогенов, сажи и даже микроскопических частиц резиновой пыли, клубящейся над асфальтом.