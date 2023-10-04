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Продажи новых машин в РФ выросли на 49%

Минпромторг: продажи новых авто в России превысили 905 тысяч штук в 2023 году

В январе-сентябре этого года продажи новых автомобилей в России выросли на 49%, достигнув 905,9 тысячи единиц, такие данные приводит Минпромторг РФ. Речь об авто всех сегментов: легковых, легких коммерческих, грузовиках и автобусах. Половина из них – машины российского производства.

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В частности, сегмент легковых автомобилей увеличился на 48%, достигнув 718 902 машин, продажи легких коммерческих авто выросли на 27%, до 70 673 единиц, грузовых авто – на 85%, до 103 267, автобусов – на 26%, до 13 084.

Продажи электромобилей также показали впечатляющий рост, удвоившись по сравнению с прошлым годом и достигнув 12 171 единиц, из которых 1918 шт. – российского производства.

Следует отметить, что на рынке электромобилей доля импортированных транспортных средств все еще составляет 85% от общего объема.

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Источник: Прайм

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