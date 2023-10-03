Минпромторг будет стимулировать российский автопром в части импортозамещения

В Минпромторге признали медленными темпы импортозамещения автоотрасли

На текущий момент только у АВТОВАЗ наблюдается прогресс в части импортозамещения, остальные автопроизводители не только остались на прежнем уровне, но и снизили свою долю производства. Такое заключение сделали в Минпромторге.

При подсчетах в ведомстве была применена балльная система, так, например, локализация у Lada Granta с 3,5 тысячи баллов выросла до 5 тысяч. Затем в списке идут Niva Legend и Niva Travel. В АВТОВАЗе отметили, что основной вклад в показатели роста вносит производство электронных компонентов.

У Ульяновского автозавода все ключевые модели остались в локализации примерно на том же уровне. Речь об УАЗ Hunter, УАЗ Profi, Patriot и так называемой «буханке». При этом у ГАЗа самая востребованная машина — Газель Next с бензиновым двигателем – стала более импортозависимой.

Автоэксперт и ведущий телеканала «Авто плюс» Павел Федоров, рассуждая о ситуации, напомнил, что у АВТОВАЗа всегда было собственное производство различных деталей.

«До последнего что-то пытались собирать, но, тем не менее, линейка Нивы и Granta как раз поддерживали свое производство, потому что эти машины во многом собраны из отечественных комплектующих», — подчеркивает автоэксперт.

Несмотря на то, что даже в советское время использовались импортные запчасти, основные узлы и агрегаты были отечественными, напоминает Федоров.

В Минпромторге намерены в корне поменять систему оценки локализации. Речь идет о том, что таким процессам, как сварка, окраска и штамповка, не будут уделять огромное значение, потому что автоконцерны уже успешно их освоили. Акцент будет сделан на локализации компонентов, не производящихся в России. В Минпромторге надеются, что эти меры станут стимулом для отрасли.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Bfm.ru

Фото: АВТОВАЗ