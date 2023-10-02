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Глава АВТОВАЗа не исключает, что цена Lada X-Cross 5 будет выше ожидаемой

Максим Соколов: утильсбор, курс рубля и логистика скажутся на цене Lada X-Cross 5

Несмотря на появляющиеся слухи о возможной остановке проекта Lada X-Cross 5, глава АВТОВАЗа Максим Соколов в свежем интервью рассказал о ценах на перспективную модель, фактически подтверждая готовящийся старт продаж.

Глава АВТОВАЗа отметил, что на первую партию кроссоверов собрано много заказов и предположил, что она разойдется по корпоративным клиентам. На рубеже 2023-24 годов начнутся продажи следующих партий, и вот они, по словам Соколова, уже попадут к частным лицам. Цены же на новую модель будут сформированы «строго по рынку».

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«Вы видите какие кардинальные изменения в экономической ситуации произошли с момента запуска этой модели. Это и повышение утильсбора: к сожалению, эта модель еще не достигла глубокой локализации, поэтому естественно его повышение будет на нее распространяться. Это и курсовая разница, которая тоже будет учтена в цене этого автомобиля. Это и увеличивающиеся логистические издержки в связи с необходимостью реагировать адекватным образом на включение в санкционные списки. Поэтому цена будет рыночная, а какой планки она достигнет к концу года – покажет время», – отметил топ-менеджер предприятия.

Напомним, в июне 2023 года Максим Соколов сообщал, что цена на Lada X-Cross 5 не превысит 2,5 млн рублей. Кроссовер Lada X-Cross 5 является лицензионной копией FAW Bestune T77 и с июня 2023 года собирается из китайских машинокомплектов на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА Новости

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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