Мантуров развеял слухи о проблемах в совместном проекте РФ и КНР по Lada X-Cross 5

В Минпромторге опровергли информацию о приостановке производства Lada X-Cross 5

Минпромторг не подтвердил информацию о том, что якобы АВТОВАЗ из-за разногласий приостанавливает запуск совместного российско-китайского проекта по производству Lada X-Cross 5. Вице-премьер и председатель совета директоров АВТОВАЗа Денис Мантуров выступил с соответствующим заявлением.

«Мне о таком неизвестно», – заявил высокопоставленный чиновник в комментарии СМИ.

Lada X-Cross 5

Ранее стало известно, что АВТОВАЗ совместно с автопроизводителем из Китая наладили перезапуск линии по производству автомобилей на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Первым с конвейера сошел кроссовер Lada Х-Cross 5 с мощным турбированным мотором и семиступенчатой автоматической коробкой передач. В дальнейших планах российских и китайских партнеров — выпуск седанов, производство которых начнется уже в 2024 году.

Продажи автомобиля Lada X-Cross 5 могут начаться уже до конца текущего года. По словам главы автоконцерна Максима Соколова, стоимость будет зависеть от курса валют. Он заверил, что «все идет согласно графику, и до конца года кроссовер появится у дилеров». Тем более, что у АВТОВАЗа уже есть потенциальные оптовые покупатели. Правительство Петербурга также очень заинтересовано в производстве автомобилей.

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Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ