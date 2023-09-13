#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Все по плану»: когда и по какой цене ждать новый кроссовер Lada«Все по плану»: когда и по какой цене ждать новый кроссовер Lada
Lada X-Cross 5 появятся у дилеров в декабре...
Evolute i-VanВ Липецкой области налаживают сборку 6-местного автомобиля
Появился электрический Evolute i-Van с запасом...
Дилеры АВТОВАЗа перестали завышать ценыДилеры АВТОВАЗа перестали завышать цены
АВТОВАЗ: новых случаев необоснованного...

«Все по плану»: когда и по какой цене ждать новый кроссовер Lada

Lada X-Cross 5 появятся у дилеров в декабре этого года.

АВТОВАЗ скорректировал планы по началу продаж Lada X-Cross 5. Серийное производство кроссовера на заводе «Лада Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan) началось в июне этого года, и планировалось, что продажи начнутся в третьем квартале. Однако пока автомобили у дилеров не появились, а в СМИ причиной задержки назвали «неурегулирование неких лицензионных прав».

Позже президент АВТОВАЗа озвучил, что до конца года кроссоверы поступят в продажу. В пресс-службе автокомпании также подтвердили, что «все идет согласно графику, и до конца года кроссовер появится у дилеров».

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

5 поправок в закон: цены на авто, штрафы, тонировка...

Цена на новинку автопроизводителем пока не озвучена, но эксперты сходятся во мнении, что она будет выше 2.3 млн рублей.

«Думаю, что начальная цена составит 2,3 млн рублей – это для машины в комплектации Enjoy. А за машины в топ-оснащении Techno будут просить 2,5 млн рублей», – предположил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: Российская газета

Фото: https://t.me/maximkadakov

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA X Cross 5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв