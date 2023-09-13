«Все по плану»: когда и по какой цене ждать новый кроссовер Lada

Lada X-Cross 5 появятся у дилеров в декабре этого года.

АВТОВАЗ скорректировал планы по началу продаж Lada X-Cross 5. Серийное производство кроссовера на заводе «Лада Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan) началось в июне этого года, и планировалось, что продажи начнутся в третьем квартале. Однако пока автомобили у дилеров не появились, а в СМИ причиной задержки назвали «неурегулирование неких лицензионных прав».

Позже президент АВТОВАЗа озвучил, что до конца года кроссоверы поступят в продажу. В пресс-службе автокомпании также подтвердили, что «все идет согласно графику, и до конца года кроссовер появится у дилеров».

Цена на новинку автопроизводителем пока не озвучена, но эксперты сходятся во мнении, что она будет выше 2.3 млн рублей.

«Думаю, что начальная цена составит 2,3 млн рублей – это для машины в комплектации Enjoy. А за машины в топ-оснащении Techno будут просить 2,5 млн рублей», – предположил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

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Источник: Российская газета

Фото: https://t.me/maximkadakov