Стало известно, почему до сих пор не начаты продажи Lada X-Cross 5

«Русский автомобиль»: Причинf отсрочки старта продаж Lada X-Cross 5 – отсутствие у АВТОВАЗа лицензионных прав

Новый кроссовер Lada X-Cross 5, который АВТОВАЗ начал выпускать на бывшем заводе Nissan, презентовали 17 июня во время проведения ПМЭФ. Перелицованный FAW Bestune T77 с российским шильдиком должен был уже до конца лета поступить к дилерам, но пока в продаже он не появился.

Как пишет Telegram-канал «Русский автомобиль», причиной такой задержки стало «неурегулирование неких лицензионных прав». Другими словами, АВТОВАЗ имеет договоренности с FAW о закупке комплектующих для Lada X-Cross 5, а вот согласия на внесение корректировок во внешний вид и устройство автомобиля у него нет. Также у российского автопроизводителя нет прав на продажу авто под своим именем.

В этом году на заводе в Санкт-Петербурге компания намеревалась собрать 10 тыс. автомобилей. Для реализации планов необходимо урегулировать все вопросы с FAW.

«Ситуация подошла к развилке: либо ВАЗ дособерет выкупленные машинокомплекты (около 1000 шт) и на этом закончит общение с FAW, либо в ближайшее время подпишет лицензионное соглашение», – представил свои версии развития событий Telegram-канал.

Тем временем кроссовер Lada X-Cross-5 уже появился в служебном автопарке президента АВТОВАЗа.

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Источник: «Русский автомобиль»