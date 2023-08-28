#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Первый пошел: кикшеренговым компаниям предписано убрать электросамокаты с городских улицПервый пошел: кикшеренговым компаниям предписано убрать электросамокаты с городских улиц
В Париже с 1 сентября запретят аренду...
Электрогрузовик в бизнесе – первые отзывыЭлектрогрузовик в бизнесе – первые отзывы
Бизнесмены оставили первый отзыв об...
«За рулем» одержал победу на ретроралли«За рулем» одержал победу на ретроралли
Экипаж «За рулем» выиграл ретроралли на приз...

Стало известно, почему до сих пор не начаты продажи Lada X-Cross 5

«Русский автомобиль»: Причинf отсрочки старта продаж Lada X-Cross 5 – отсутствие у АВТОВАЗа лицензионных прав

Новый кроссовер Lada X-Cross 5, который АВТОВАЗ начал выпускать на бывшем заводе Nissan, презентовали 17 июня во время проведения ПМЭФ. Перелицованный FAW Bestune T77 с российским шильдиком должен был уже до конца лета поступить к дилерам, но пока в продаже он не появился.

Как пишет Telegram-канал «Русский автомобиль», причиной такой задержки стало «неурегулирование неких лицензионных прав». Другими словами, АВТОВАЗ имеет договоренности с FAW о закупке комплектующих для Lada X-Cross 5, а вот согласия на внесение корректировок во внешний вид и устройство автомобиля у него нет. Также у российского автопроизводителя нет прав на продажу авто под своим именем.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Президент АВТОВАЗа уже ездит на служебной Lada X-Cross 5

В этом году на заводе в Санкт-Петербурге компания намеревалась собрать 10 тыс. автомобилей. Для реализации планов необходимо урегулировать все вопросы с FAW.

«Ситуация подошла к развилке: либо ВАЗ дособерет выкупленные машинокомплекты (около 1000 шт) и на этом закончит общение с FAW, либо в ближайшее время подпишет лицензионное соглашение», – представил свои версии развития событий Telegram-канал.

Тем временем кроссовер Lada X-Cross-5 уже появился в служебном автопарке президента АВТОВАЗа.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Русский автомобиль»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA X Cross 5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв