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Президент АВТОВАЗа уже ездит на служебной Lada X-Cross 5

Максим Соколов начал использовать кроссовер Lada X-Cross 5 в служебных целях

Служебный автопарк президента АВТОВАЗа пополнился кроссовером Lada X-Cross-5. который только готовится к старту продаж. Такие машины с 17 июня собирают на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге из китайских машинокомплектов. В оригинале модель называется FAW Bestune T77.

О появлении X-Cross 5 в автопарке президента источник пишет со ссылкой на пресс-службу АВТОВАЗа, добавляя, что помимо русифицированного «китайца» Соколов использует Lada Vesta Signature – удлиненную версию Весты, изготовленную несколько лет назад.

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При этом перспективной Ауры, фактически являющейся правопреемницей Signature, в гараже президента АВТОВАЗа пока нет. Судьба показанного Валентине Матвиенко выставочного экземпляра на данный момент неясна. Не пользуется Соколов и машинами бывших партнерских брендов Renault, Nissan и Infiniti – по словам источника, их в служебном автопарке «давно нет».

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Под капотом переднеприводного кроссовера Lada X-Cross 5 стоит турбо-«четверка» на 160 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом. Напомним, первые товарные экземпляры X-Cross 5 начали поставлять дилерам Lada еще в июне, а продажи запланированы на четвертый квартал 2023 года.

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Источник: журнал «Автоброкер Клуб»

Фото: АВТОВАЗ

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