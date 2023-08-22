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АВТОВАЗ приоткрыл планы по выпуску Lada Aura, Iskra и кроссовера

АВТОВАЗ начнет выпуск Lada Aura в августе-сентябре 2024 года

Производство бизнес-седана Lada Aura (удлиненной и улучшенной версии Весты) начнется в августе-сентябре 2024 года.

Это следует из презентации, которую представил на форуме IMAF начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями АВТОВАЗа Александр Виноградов.

Также, согласно плану предприятия, в 2024 году начнут производство новинки - Lada Iskra, а в 2025 году наладят выпуск городского кроссовера класса B+ на платформе Vesta.

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Загляните в салон роскошной Lada Aura: вот что у нее внутри

Впервые новый удлиненный автомобиль на базе модели Vesta - Lada Aura глава АВТОВАЗа Максим Соколов представил в рамках выставки в Сочи.

После этого сразу же начались споры о том, следует ли пересадить российских чиновников на отечественные автомобили.

Сегодня на АВТОВАЗе говорят, что «проект будет успешен только при наличии подтвержденного стабильного спроса». На предприятии рассчитывают, что удлиненная Lada Aura (Vesta) получит популярность у чиновников регионального уровня и заменит им Toyota Camry.

Источник: ТАСС

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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