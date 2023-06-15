Загляните в салон роскошной Lada Aura: вот что у нее внутри
АВТОВАЗ рассчитывает, что удлиненная Lada Vesta Aura найдет свое место в автопарках бюджетных организаций и получит популярность у чиновников регионального уровня. Окончательная цена на модель пока не озвучена, но сообщалось, что она будет «значительно выше 2 млн рублей».
На ПМЭФ у участников выставки была возможность заглянуть в салон Lada Aura. Бросается в глаза дополнительное свободное пространство для пассажиров заднего ряда – как говорит производитель, добавили 25 см. В салоне установлена премиальная аудиосистема, в интерьере использована натуральная кожа.
У оригинального кузова нового седана - удлиненные задние двери. Улучшена шумоизоляция, перенастроена подвеска.
Оснащаться автомобиль будет двигателем объемом 1,8 л. мощностью 122 л. с. и АКП.
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Источник: Российская газета
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.