Загляните в салон роскошной Lada Aura: вот что у нее внутри

Новый большой седан АВТОВАЗ показал на ПМЭФ-2023.

АВТОВАЗ рассчитывает, что удлиненная Lada Vesta Aura найдет свое место в автопарках бюджетных организаций и получит популярность у чиновников регионального уровня. Окончательная цена на модель пока не озвучена, но сообщалось, что она будет «значительно выше 2 млн рублей».

На ПМЭФ у участников выставки была возможность заглянуть в салон Lada Aura. Бросается в глаза дополнительное свободное пространство для пассажиров заднего ряда – как говорит производитель, добавили 25 см. В салоне установлена премиальная аудиосистема, в интерьере использована натуральная кожа.

У оригинального кузова нового седана - удлиненные задние двери. Улучшена шумоизоляция, перенастроена подвеска.

Оснащаться автомобиль будет двигателем объемом 1,8 л. мощностью 122 л. с. и АКП.

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Источник: Российская газета