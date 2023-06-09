Названа цена удлиненной Lada Vesta Aura

Название отсылает к Аурусу, а для чиновников она заменит ныне недоступную Toyota Camry.

Накануне удлиненная версия обновленной Весты, получившая название Lada Vesta Aura, была представлена на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи. Стало известно, что АВТОВАЗ рассчитывает на популярность этой модификации среди бюджетных организаций, учреждений, чиновников регионального уровня.

Сообщается также, что цена Lada Vesta Aura составит 25 тысяч долларов, что по нынешнему курсу примерно соответствует 2 млн рублей. Напомним, рекомендованные цены на основную линейку Vesta NG, уже стартовавшую в продажах, лежат в диапазоне от 1 239 900 до 1 564 900 рублей без учета опций.

По оценке независимых специалистов, в указанном сегменте модель может заменить Toyota Camry, которая более не поставляется в Россию по официальным каналам.

Некоторые источники указывают, что в кулуарах вышеупомянутой выставки президент АВТОВАЗа Максим Соколов объяснял смысл названия Aura так: «Даже имеет ответ Аурусу небольшой: Аura – Аurus, созвучно». Заметим, что это название в числе других АВТОВАЗ запатентовал еще осенью 2020 года.

От обычного седана Vesta NG показанный выставочный образец Vesta Aura отличается удлиненным на 250 мм кузовом (вся прибавка отдана задней части салона), кожаной отделкой интерьера, премиальным автозвуком.

Официальная презентация Lada Vesta Aura запланирована на ПМЭФ-2023, который пройдет с 14 по 17 июня 2023 года.

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Источник: ТАСС, РИА Новости, Русский автомобиль

Фото: Автоваз