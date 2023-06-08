Объявлен старт продаж LADA Vesta NG
Пресс-служба АВТОВАЗа назвала дату старта продаж обновленного флагманского семейства Lada Vesta NG – дилеры начнут оформлять заказы 9 июня. Ранее были опубликованы цены для всей линейке моделей: седан, Cross седан, SW и SW Cross.
Седан в комплектации Comfort с 90-сильным мотором стоит 1 239 900 рублей, а с 106-сильным – 1 338 900 рублей. В комплектацию входят:
- полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности,
- АБС,
- регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка,
- запуск двигателя кнопкой,
- электростеклоподъемники всех дверей,
- электропривод и обогрев наружных зеркал,
- кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик,
- дисковые тормоза всех колес,
- другие опции.
Начиная с комплектации Life Веста оснащается оснащаются только двигателем 106 л.с. А также появляются опции:
- сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой,
- подогрев передних сидений,
- мультимедийная система Lada EnjoY с экраном 7”,
- мультируль,
- центральный подлокотник с боксом,
- розетка 12V для пассажиров второго ряда,
- наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова.
В следующей комплектации Enjoy (от 1 442 900 рублей) доступны:
- кожаная отделка руля,
- обогрев ветрового стекла,
- задний парктроник,
- зеркала в противосолнечных козырьках
- мультимедийная система Lada EnjoY.
А топ-версия седана, именуемая Techno (от 1 564 900 рублей), располагает:
- мультимедийной системой LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым планшетом и полным набором сервисов Яндекс,
- цифровой комбинацией приборов,
- боковыми подушками безопасности,
- потолочным футляром для очков с микролифтом,
- атмосферной подсветкой салона,
- подсветкой зон входа/выхода и перчаточного ящика,
- 2 розетками USB для пассажиров второго ряда,
- 16-дюймовыми легкосплавными дисками.
Производитель уточняет, что аналогичные комплектации будут и у Весты в других типах кузова. Линейка Cross, как и прежде, отличается увеличенным со 178 до 203 мм клиренсом, защитным обвесом кузова, 17-дюймовыми дисками и оранжевыми оттенками кузова.
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Источник: АВТОВАЗ
Фото: Автоваз, За рулем
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.