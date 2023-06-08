Объявлен старт продаж LADA Vesta NG

Производитель подробно расписал, какие функции будут доступны владельцам в зависимости от комплектации.

Пресс-служба АВТОВАЗа назвала дату старта продаж обновленного флагманского семейства Lada Vesta NG – дилеры начнут оформлять заказы 9 июня. Ранее были опубликованы цены для всей линейке моделей: седан, Cross седан, SW и SW Cross.

Седан в комплектации Comfort с 90-сильным мотором стоит 1 239 900 рублей, а с 106-сильным – 1 338 900 рублей. В комплектацию входят:

полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности,

АБС,

регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка,

запуск двигателя кнопкой,

электростеклоподъемники всех дверей,

электропривод и обогрев наружных зеркал,

кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик,

дисковые тормоза всех колес,

другие опции.

Начиная с комплектации Life Веста оснащается оснащаются только двигателем 106 л.с. А также появляются опции:

сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой,

подогрев передних сидений,

мультимедийная система Lada EnjoY с экраном 7”,

мультируль,

центральный подлокотник с боксом,

розетка 12V для пассажиров второго ряда,

наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова.

В следующей комплектации Enjoy (от 1 442 900 рублей) доступны:

кожаная отделка руля,

обогрев ветрового стекла,

задний парктроник,

зеркала в противосолнечных козырьках

мультимедийная система Lada EnjoY.

А топ-версия седана, именуемая Techno (от 1 564 900 рублей), располагает:

мультимедийной системой LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым планшетом и полным набором сервисов Яндекс,

цифровой комбинацией приборов,

боковыми подушками безопасности,

потолочным футляром для очков с микролифтом,

атмосферной подсветкой салона,

подсветкой зон входа/выхода и перчаточного ящика,

2 розетками USB для пассажиров второго ряда,

16-дюймовыми легкосплавными дисками.

Производитель уточняет, что аналогичные комплектации будут и у Весты в других типах кузова. Линейка Cross, как и прежде, отличается увеличенным со 178 до 203 мм клиренсом, защитным обвесом кузова, 17-дюймовыми дисками и оранжевыми оттенками кузова.

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Источник: АВТОВАЗ

Фото: Автоваз, За рулем