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Объявлен старт продаж LADA Vesta NG

Производитель подробно расписал, какие функции будут доступны владельцам в зависимости от комплектации.

За РулемКроссовер за полмиллиона — 4 самые живучие модели

Пресс-служба АВТОВАЗа назвала дату старта продаж обновленного флагманского семейства Lada Vesta NG – дилеры начнут оформлять заказы 9 июня. Ранее были опубликованы цены для всей линейке моделей: седан, Cross седан, SW и SW Cross.

Седан в комплектации Comfort с 90-сильным мотором стоит 1 239 900 рублей, а с 106-сильным – 1 338 900 рублей. В комплектацию входят:

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  • полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности,
  • АБС,
  • регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка,
  • запуск двигателя кнопкой,
  • электростеклоподъемники всех дверей,
  • электропривод и обогрев наружных зеркал,
  • кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик,
  • дисковые тормоза всех колес,
  • другие опции.
За Рулем

Начиная с комплектации Life Веста оснащается оснащаются только двигателем 106 л.с. А также появляются опции:

  • сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой,
  • подогрев передних сидений,
  • мультимедийная система Lada EnjoY с экраном 7”,
  • мультируль,
  • центральный подлокотник с боксом,
  • розетка 12V для пассажиров второго ряда,
  • наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова.
За Рулем

В следующей комплектации Enjoy (от 1 442 900 рублей) доступны:

  • кожаная отделка руля,
  • обогрев ветрового стекла,
  • задний парктроник,
  • зеркала в противосолнечных козырьках
  • мультимедийная система Lada EnjoY.

А топ-версия седана, именуемая Techno (от 1 564 900 рублей), располагает:

  • мультимедийной системой LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым планшетом и полным набором сервисов Яндекс,
  • цифровой комбинацией приборов,
  • боковыми подушками безопасности,
  • потолочным футляром для очков с микролифтом,
  • атмосферной подсветкой салона,
  • подсветкой зон входа/выхода и перчаточного ящика,
  • 2 розетками USB для пассажиров второго ряда,
  • 16-дюймовыми легкосплавными дисками.

Производитель уточняет, что аналогичные комплектации будут и у Весты в других типах кузова. Линейка Cross, как и прежде, отличается увеличенным со 178 до 203 мм клиренсом, защитным обвесом кузова, 17-дюймовыми дисками и оранжевыми оттенками кузова.

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Источник: АВТОВАЗ

Фото: Автоваз, За рулем

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о LADA Vesta (30)

За РулемБезымянный
LADA Vesta  2017/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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