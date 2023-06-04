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АВТОВАЗ раскрыл все цены новой Lada Vesta

Запущен конфигуратор, где можно выбрать нужную версию.

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АВТОВАЗ запустил полноценный конфигуратор новой Весты на официальном сайте. Соответственно, «дореформенная» модель уступила место освеженной. Теперь можно подробно посмотреть на оснащение каждой комплектации и увидеть все цены.

В семейство входят седан и универсал, а также их кросс-версии с двигателями 1,6 л на 90 и 106 л.с. и неизменной пока пятиступенчатой МКПП.

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Седан можно купить в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno за 1 239 900 - 1 564 900 рублей. Седан Cross лишен комплектации Comfort и стоит от 1 542 900 до 1 684 900 рублей.

Универсалы Lada Vesta SW и SW Cross, наоборот, располагают только базовой версией ценой 1 329 900 и 1 511 900 рублей соответственно.

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Источник: АВТОВАЗ

Фото: АВТОВАЗ

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За РулемПшенин Владимир
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