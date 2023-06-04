АВТОВАЗ раскрыл все цены новой Lada Vesta

Запущен конфигуратор, где можно выбрать нужную версию.

АВТОВАЗ запустил полноценный конфигуратор новой Весты на официальном сайте. Соответственно, «дореформенная» модель уступила место освеженной. Теперь можно подробно посмотреть на оснащение каждой комплектации и увидеть все цены.

В семейство входят седан и универсал, а также их кросс-версии с двигателями 1,6 л на 90 и 106 л.с. и неизменной пока пятиступенчатой МКПП.

Седан можно купить в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno за 1 239 900 - 1 564 900 рублей. Седан Cross лишен комплектации Comfort и стоит от 1 542 900 до 1 684 900 рублей.

Универсалы Lada Vesta SW и SW Cross, наоборот, располагают только базовой версией ценой 1 329 900 и 1 511 900 рублей соответственно.

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Источник: АВТОВАЗ

Фото: АВТОВАЗ