Московский метрополитен купил десятитонный броневик – зачем он ему?
Московский метрополитен приобрел специально оборудованный броневик «Буран» с массой 10 тонн. Информация была подтверждена открытыми источниками.
«Буран» представляет собой десятиместный пассажирский броневик, разработанный в 2017 году на базе ГАЗ «Садко». Он укомплектован следующими особенностями:
- Необычная цветографическая схема
- Спецсигналы
- Усиленный кузов
- Повышенный клиренс
- Шноркель для преодоления водных препятствий
- «Грязевые» шины
- Лебедка
- Силовые бамперы
Все узлы и компоненты были модернизированы и усилены по сравнению с базовой моделью. Мощность 4,4-литрового турбодизеля ЯМЗ-534 увеличена с 150 л. с. и 490 Нм до 210 л. с. и 800 Нм.
Хотя точное предназначение «Бурана» в московском метро не разглашается, эксперты предполагают, что он может использоваться для усиления охраны метрополитена, включая борьбу с терроризмом. Для транспортировки особо важных грузов или персонала, быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, а также патрулирования тоннелей и депо.
Подобные броневики находятся на балансе Федеральной службы охраны и автопарка администрации Белгородской области.
Источник: IXBT