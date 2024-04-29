Московский метрополитен купил десятитонный броневик – зачем он ему?

Московский метрополитен приобрел броневик «Буран» для усиления охраны

Московский метрополитен приобрел специально оборудованный броневик «Буран» с массой 10 тонн. Информация была подтверждена открытыми источниками.

Броневик «Буран»

«Буран» представляет собой десятиместный пассажирский броневик, разработанный в 2017 году на базе ГАЗ «Садко». Он укомплектован следующими особенностями:

Необычная цветографическая схема

Спецсигналы

Усиленный кузов

Повышенный клиренс

Шноркель для преодоления водных препятствий

«Грязевые» шины

Лебедка

Силовые бамперы

Все узлы и компоненты были модернизированы и усилены по сравнению с базовой моделью. Мощность 4,4-литрового турбодизеля ЯМЗ-534 увеличена с 150 л. с. и 490 Нм до 210 л. с. и 800 Нм.

Хотя точное предназначение «Бурана» в московском метро не разглашается, эксперты предполагают, что он может использоваться для усиления охраны метрополитена, включая борьбу с терроризмом. Для транспортировки особо важных грузов или персонала, быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, а также патрулирования тоннелей и депо.

Подобные броневики находятся на балансе Федеральной службы охраны и автопарка администрации Белгородской области.

Источник: IXBT