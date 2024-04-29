#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы лучшие кроссоверы за 2 миллиона рублей на вторичном рынке
29 апреля
Названы лучшие кроссоверы за 2 миллиона рублей на вторичном рынке
Автодом составил список предпочтительных...
«С вашими паспортами надо дома сидеть»: МИД объяснил недопуск россиян на рейсы
29 апреля
«С вашими паспортами надо дома сидеть»: МИД объяснил недопуск россиян на рейсы
Причиной недопуска россиян на рейсы в Мексику...
Почему после самостоятельной мойки авто можно ослепнуть и лишиться потомства?
29 апреля
Почему после самостоятельной мойки авто можно ослепнуть и лишиться потомства?
Ходаковский: содержащиеся в автохимии вещества...

Московский метрополитен купил десятитонный броневик – зачем он ему?

Московский метрополитен приобрел броневик «Буран» для усиления охраны

Московский метрополитен приобрел специально оборудованный броневик «Буран» с массой 10 тонн. Информация была подтверждена открытыми источниками.

Броневик «Буран»
Броневик «Буран»

«Буран» представляет собой десятиместный пассажирский броневик, разработанный в 2017 году на базе ГАЗ «Садко». Он укомплектован следующими особенностями:

  • Необычная цветографическая схема
  • Спецсигналы
  • Усиленный кузов
  • Повышенный клиренс
  • Шноркель для преодоления водных препятствий
  • «Грязевые» шины
  • Лебедка
  • Силовые бамперы
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Чехарда с индексами и забытый проект АВТОВАЗа с перископом на крыше

Все узлы и компоненты были модернизированы и усилены по сравнению с базовой моделью. Мощность 4,4-литрового турбодизеля ЯМЗ-534 увеличена с 150 л. с. и 490 Нм до 210 л. с. и 800 Нм.

Хотя точное предназначение «Бурана» в московском метро не разглашается, эксперты предполагают, что он может использоваться для усиления охраны метрополитена, включая борьбу с терроризмом. Для транспортировки особо важных грузов или персонала, быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, а также патрулирования тоннелей и депо.

Подобные броневики находятся на балансе Федеральной службы охраны и автопарка администрации Белгородской области.

Источник: IXBT

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:nomerogram.ru
Количество просмотров 1
29.04.2024
Фото:nomerogram.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0