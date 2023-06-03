Флагман Chery приедет к нам раньше, чем планировалось

Изначально выход модели на рынок России намечался на 2024 год.

Недавно представленный флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 может стартовать на российском рынке уже в нынешнем, 2023 году. В компании предполагают, что перспективы у модели есть, и они даже большие, но ничего кроме этого сообщать не захотели.

По своим размерам (4820х1930х1699 мм) кроссовер близок к Geely Monjaro.

Двигатель только двухлитровый турбированный мощностью 261 л.с., коробка – семиступенчатая роботизированная, привод – передний или полный.

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Источник: Китайские автомобили

Фото: Autohome.com.cn