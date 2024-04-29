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Весна, автомобиль, двигатель: мыть или не мыть?

Эксперт Ревин рассказал, как правильно поддерживать внешнюю чистоту двигателя

Весной многие автолюбители хотят навести лоск не только снаружи, но и в моторном отсеке автомобиля. Важно знать, как это сделать правильно, чтобы не нарушить работу двигателя.

Мойка из-за любви к чистоте может быть неэффективной и даже вредной, полагает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

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Особенно обидно, когда после такой мойки отказывает какой-нибудь из многочисленных электроприборов, расположенных под капотом.

Он считает, что вода и моторный отсек несовместимы, и рекомендует для чистки подкапотного пространства использовать пылесос и сухую ветошь.

Пропылесосьте моторный отсек, удалив прошлогодние листья и залежи песка. Далее снимите все легкосъемные детали, такие как крышки двигателя и блока предохранителей.

Если умеете, демонтируйте пластмассовую накладку под поводками дворников. Затрудненным бывает снятие этих самых поводков, а дальше несколько пистонов и/или саморезов – но, если получилось, откроется довольно большой отсек, в котором вместе с механизмом стеклоочистителя живут килограммы прелой листвы, а ведь отсюда идет забор воздуха в отопитель.

Удалите залежи гумуса пылесосом и протрите отсек ветошью, можно смочить ее аптечным хлоргексидином. Все снятые пластмассовые щитки можно мыть губкой с шампунем в тазике. Остальные видимые поверхности кузова, шланги, жгуты проводов, электронные блоки в моторном отсеке можно очистить сухой ветошью, а для более стойких загрязнений смочить тряпочку жидкостью типа WD-40.

Чтобы подчеркнуть яркие детали на фоне черно-серого двигателя, снимите элементы типа маслозаливной пробки, щупа, крышек тормозного бачка, расширительного бачка системы охлаждения и бачка стеклоомывателя, вымойте до блеска и аккуратно установите на место.

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

­– Есть в передней части моторного отсека ряд элементов, которые действительно нуждаются в мойке. Это радиаторы. Их количество на самых сложных автомобилях может немного шокировать. Радиатор охлаждения двигателя, масляный радиатор двигателя, радиатор коробки передач, радиатор гидроусилителя руля, интеркулер и конденсатор системы кондиционирования – все они страдают от загрязнения, но обычно раньше всех по потоку воздуха стоит теплообменник системы кондиционирования. Поэтому на мойке радиаторов фирмы, обслуживающие кондиционеры, съели самую большую собаку. К ним советую и обращаться. Только надо проследить, чтобы они закрыли от струй воды переднюю часть двигателя и электродвигатель вентилятора не затопили.

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Ну а если эксплуатируется машина давно и пора менять охлаждающую жидкость в системе, то есть смысл демонтировать радиатор и промыть его снаружи и изнутри, а заодно и всю систему охлаждения.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik / standert
Количество просмотров 1
29.04.2024
Фото:freepik / standert
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