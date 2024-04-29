Hongqi решил замахнуться на сегмент, в котором господствуют Bentley и Maybach

На открытии Пекинского автосалона Hongqi представила флагманский седан Guoya

На Пекинском автосалоне компания Hongqi представила флагманский седан Guoya, который стал доступен для заказа под новым брендом Hongqi Golden Sunflower. Ранее модель была известна как Hongqi L1.

Hongqi Guoya

Golden Sunflower – это высшая линейка моделей Hongqi, которая позиционируется как аналог Bentley и Mercedes-Maybach. К ней также относятся седаны Guoyao, Guoli и Guoyue.

Дизайнерами Hongqi была проделана колоссальная работа, чтобы создать неповторимый внешний вид Guoya. Фары оснащены передовой технологией DLP (цифровая обработка света), которая не только обеспечивает максимальную освещенность дороги, но и может отображать четкие символы.

Hongqi Guoya

Задние фонари стилизованы под традиционные «дворцовые фонари», а декоративная полоса заимствована из карнизов древних китайских дворцов. Длина Hongqi Guoya составляет 5353 мм при колесной базе 3260 мм.

Седан доступен в 4- и 5-местном исполнении. Он передвигается на 19- или 20-дюймовых колесных дисках. Покупателям предлагаются подключаемые гибриды с 3,0- или 4,0-литровым двигателем мощностью 290 или 360 кВт соответственно. Оба варианта оснащены 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и комплектом тройных литиевых аккумуляторов с нераскрытыми характеристиками.

Интерьер Hongqi Guoya

Внутреннее убранство Hongqi Guoya поражает своей роскошью. Эргономичные сиденья, обтянутые изысканной кожей, обеспечивают исключительный комфорт. Салон украшен натуральным деревом, высококачественным металлом и другими эксклюзивными материалами.

Водителя впечатлит ЖК-приборная панель, большой центральный сенсорный экран для управления мультимедийной системой и проекционный дисплей. Рулевое колесо украшено логотипом Hongqi Golden Sunflower.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: CarNewsChina