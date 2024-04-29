Hongqi решил замахнуться на сегмент, в котором господствуют Bentley и Maybach
На Пекинском автосалоне компания Hongqi представила флагманский седан Guoya, который стал доступен для заказа под новым брендом Hongqi Golden Sunflower. Ранее модель была известна как Hongqi L1.
Golden Sunflower – это высшая линейка моделей Hongqi, которая позиционируется как аналог Bentley и Mercedes-Maybach. К ней также относятся седаны Guoyao, Guoli и Guoyue.
Дизайнерами Hongqi была проделана колоссальная работа, чтобы создать неповторимый внешний вид Guoya. Фары оснащены передовой технологией DLP (цифровая обработка света), которая не только обеспечивает максимальную освещенность дороги, но и может отображать четкие символы.
Задние фонари стилизованы под традиционные «дворцовые фонари», а декоративная полоса заимствована из карнизов древних китайских дворцов. Длина Hongqi Guoya составляет 5353 мм при колесной базе 3260 мм.
Седан доступен в 4- и 5-местном исполнении. Он передвигается на 19- или 20-дюймовых колесных дисках. Покупателям предлагаются подключаемые гибриды с 3,0- или 4,0-литровым двигателем мощностью 290 или 360 кВт соответственно. Оба варианта оснащены 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и комплектом тройных литиевых аккумуляторов с нераскрытыми характеристиками.
Внутреннее убранство Hongqi Guoya поражает своей роскошью. Эргономичные сиденья, обтянутые изысканной кожей, обеспечивают исключительный комфорт. Салон украшен натуральным деревом, высококачественным металлом и другими эксклюзивными материалами.
Водителя впечатлит ЖК-приборная панель, большой центральный сенсорный экран для управления мультимедийной системой и проекционный дисплей. Рулевое колесо украшено логотипом Hongqi Golden Sunflower.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник, фото: CarNewsChina