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Кроссовер Livan X3 Pro дешевле 2 млн рублей уже у дилеров

Эту модель можно рассматривать как конкурента Lada Granta Cross.

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В России с 15 июня начнутся продажи нового кроссовера Livan X3 Pro. Автомобили уже появились у некоторых дилеров. А на сайте компании в России можно записаться на тест-драйв и оценить новинку.

Рекомендованная максимальная цена (с учетом скидок) составляет 1 699,9 тыс. рублей. Максимальная - 1 879,9 тыс. рублей.

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На российском рынке автомобили представлены в базовой комплектации. Комплектуются двигателем объемом 1,5 л мощностью 103 л. с. (142 Н*м). В характеристиках указано, что мотор адаптирован к эксплуатации на бензине АИ-92. В паре с двигателем работает вариатор. Привод – только передний.

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Кроссовер X3 Pro имеет габариты 4005x1760x1575 мм при колесной базе 2480 мм. По этим показателям он сопоставим с Lada Granta Cross, а значит вполне может составить ей конкуренцию. Правда, у «китайца» более богатое оснащение: мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, круиз-контроль, подогрев передних сидений, камера заднего вида, бесключевой доступ, датчик света, кондиционер.

За Рулем

На Livan X3 Pro предоставляется заводская гарантия, которая действует 5 лет или 150 тыс. км пробега.

Источник, фото: Livan

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