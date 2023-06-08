Китайская Jetour объявила о старте продаж в России кроссовера X90Plus

Цены на первую модель для российского рынка оказались даже ниже прогнозируемых.

Компания Jetour, принадлежащая китайскому автоконцерну Chery, сообщила о старте продаж в России. Флагманский кроссовер X90 Plus уже на этой неделе можно будет приобрести в дилерских салонах по цене от 3 249 900 рублей за базовую версию. Топовая версия модели обойдется в 3 689 900 рублей.

Покупателям предложат на выбор два турбодвигателя: объемом 1,6 л мощностью 197 л.с. и 2,0 л мощностью 244 л.с. Семиступенчатый робот 7DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями является стандартным. А вот привод только передний.

Для России в кроссоверах добавили подогрев всех сидений, руля, лобового стекла, форсунок омывателя, заднего стекла и зеркал заднего вида.

Китайская компания создала на территории России дилерскую сеть, купить автомобили марки можно уже в 64 автосалонах.

Ранее сообщалось, что у российских дилеров должен также появиться кроссовер Jetour X70.

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Источник, фото: Jetour