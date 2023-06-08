#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Если не на море (и не на дачу), куда поехать на машине по России?Если не на море (и не на дачу), куда поехать на машине по России?
В нашей стране, помимо очевидных маршрутов на...
К достоинствам Фабии следует отнести обилие емкостей для хранения полезных вещей – ниш, полостей и карманчиков. Даже бардачков здесь больше, чем обычно.Названо надежное (и недорогое) семейное авто с пробегом
Skoda Fabia была популярна благодаря умеренным...
Часть федеральных трасс передадут «Автодору»: они тоже станут платными?Часть федеральных трасс передадут «Автодору»: они тоже станут платными?
Изменения связаны с продлением строящейся...

Китайская Jetour объявила о старте продаж в России кроссовера X90Plus

Цены на первую модель для российского рынка оказались даже ниже прогнозируемых.

За РулемНовый кроссовер BAIC X55 начали готовить к производству в России

Компания Jetour, принадлежащая китайскому автоконцерну Chery, сообщила о старте продаж в России. Флагманский кроссовер X90 Plus уже на этой неделе можно будет приобрести в дилерских салонах по цене от 3 249 900 рублей за базовую версию. Топовая версия модели обойдется в 3 689 900 рублей.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемРалли «Шелковый путь»: взгляд до стартаЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Покупателям предложат на выбор два турбодвигателя: объемом 1,6 л мощностью 197 л.с. и 2,0 л мощностью 244 л.с. Семиступенчатый робот 7DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями является стандартным. А вот привод только передний.

Для России в кроссоверах добавили подогрев всех сидений, руля, лобового стекла, форсунок омывателя, заднего стекла и зеркал заднего вида.

Китайская компания создала на территории России дилерскую сеть, купить автомобили марки можно уже в 64 автосалонах.

Ранее сообщалось, что у российских дилеров должен также появиться кроссовер Jetour X70.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник, фото: Jetour

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0