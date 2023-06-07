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Новый кроссовер BAIC X55 начали готовить к производству в России

Всего до конца года на конвейере «Автотора» будет собираться до семи моделей китайской марки.

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На калининградском «Автоторе» началась подготовка к выпуску новой модели китайской BAIC – кроссовера X55. Несколько экземпляров новой модели уже выпущено в тестовом режиме. Серийный выпуск BAIC X55 запланирован на третий квартал этого года.

С целью запуска производства на предприятии сейчас работает группа запуска в составе специалистов Инновационно-технологического центра в сотрудничестве со специалистами BAIC.

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Для настройки большого количества «умных» систем автомобиля на линии производства будет установлено дополнительное электронное оборудование.

По габаритам BAIC X55 немногим больше популярной Toyota RAV4. Модель будет оборудована 188-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением. Привод – только передний.

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Цены на кроссовер в России пока не объявлены. В Китае они варьируются от 99,9 тыс. 153,9 тыс. юаней (1,15-1,77 млн рублей по курсу).

В этом году BAIC планирует привезти в Россию семь моделей, которые постепенно встанут на конвейер «Автотора».

Источник: Российская газета

Фото: «Автотор»

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