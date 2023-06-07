Новый кроссовер BAIC X55 начали готовить к производству в России

Всего до конца года на конвейере «Автотора» будет собираться до семи моделей китайской марки.

На калининградском «Автоторе» началась подготовка к выпуску новой модели китайской BAIC – кроссовера X55. Несколько экземпляров новой модели уже выпущено в тестовом режиме. Серийный выпуск BAIC X55 запланирован на третий квартал этого года.

С целью запуска производства на предприятии сейчас работает группа запуска в составе специалистов Инновационно-технологического центра в сотрудничестве со специалистами BAIC.

Для настройки большого количества «умных» систем автомобиля на линии производства будет установлено дополнительное электронное оборудование.

По габаритам BAIC X55 немногим больше популярной Toyota RAV4. Модель будет оборудована 188-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением. Привод – только передний.

Цены на кроссовер в России пока не объявлены. В Китае они варьируются от 99,9 тыс. 153,9 тыс. юаней (1,15-1,77 млн рублей по курсу).

В этом году BAIC планирует привезти в Россию семь моделей, которые постепенно встанут на конвейер «Автотора».

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Источник: Российская газета

Фото: «Автотор»