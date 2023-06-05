Глава АВТОВАЗа рассказал, когда ждать кроссовер на базе Весты

На создание такой модели инженерам отвели очень короткое время.

На базе Весты АВТОВАЗ активно разрабатывает модель кроссовера, рассказал Максим Соколов в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что сегодня мир живет так: кроссоверы – один из трендов самых топовых продаж, и АВТОВАЗ должен, конечно, ориентироваться на рынок.

Все переходят на кроссоверы, вне зависимости от того, есть ли полный привод или он только на передние колеса, автоматическая или механическая коробка передач.

В августе прошлого года было принято решение о запуске этой модели. Вообще, новая платформа разрабатывается четыре года и стоит порядка 1 млрд руб., но здесь платформа уже есть, и она отечественная.

Поэтому для разработки новой модели (или модификации?) переходного (B+) инженерам отвели очень короткий срок – два года.

Стоит задача – уже в 2025 году поставить этот автомобиль на конвейер.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Коммерсант»

Фото: АВТОВАЗ, depositphotos.com