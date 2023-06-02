#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Атом «пропишется» на МосквичеАтом «пропишется» на Москвиче
Именно там планируется организовать его...
Скрытые настройки вашей Лады — вы о них знали?Скрытые настройки вашей Лады — вы о них знали?
О некоторых из них вы могли слышать, но мы...
Огромный туристический комплекс появится на берегу БайкалаОгромный туристический комплекс появится на берегу Байкала
В Бурятии начали строить круглогодичный центр...

Валентина Матвиенко оценила комфорт Lada Vesta

Спикеру Совфеда во время визита в Самарскую область показали новинку АВТОВАЗа.

За РулемНовая Lada Vesta: все цены и комплектации

Вице-президент АВТОВАЗа Евгений Шмелев показал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко две Lada Vesta в разных кузовах, передает корреспондент РИА Новости.

Удобные кресла. Сейчас поеду, зря они (кортеж.– Прим. ред.) там стоят», – сказала спикер Совфеда, попробовав посидеть за рулем одной из них.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Она поинтересовалась, чего не хватает в автомобиле, и ей ответили, что пока нет автоматической коробки, которая появится уже в следующем году. Под автоматической коробкой подразумевается вариатор.

Производство Lada Vesta с вариатором АВТОВАЗ планирует начать в I квартале 2024 года. Оснащать такой коробкой будут автомобили с мотором 1,8 л.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РИА Новости

Видео: VK

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0