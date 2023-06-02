Валентина Матвиенко оценила комфорт Lada Vesta
Спикеру Совфеда во время визита в Самарскую область показали новинку АВТОВАЗа.
Вице-президент АВТОВАЗа Евгений Шмелев показал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко две Lada Vesta в разных кузовах, передает корреспондент РИА Новости.
Удобные кресла. Сейчас поеду, зря они (кортеж.– Прим. ред.) там стоят», – сказала спикер Совфеда, попробовав посидеть за рулем одной из них.
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Она поинтересовалась, чего не хватает в автомобиле, и ей ответили, что пока нет автоматической коробки, которая появится уже в следующем году. Под автоматической коробкой подразумевается вариатор.
Производство Lada Vesta с вариатором АВТОВАЗ планирует начать в I квартале 2024 года. Оснащать такой коробкой будут автомобили с мотором 1,8 л.
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Источник: РИА Новости
Видео: VK
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