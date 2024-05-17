В России создали дальнобойный беспилотник «Стрела»

Армия РФ начала применять в зоне СВО новый беспилотник «Стрела» самолетного типа

Новый дрон-камикадзе самолетного типа «Стрела» может поражать цели на большем удалении от линии фронта, чем квадрокоптеры. Разработкой беспилотника занимались специалисты научно-производственного объединения «Стрела».

«Аппарат уже применяется в зоне СВО. Было зафиксировано успешное поражение объекта противника на дистанции 24 км. В зоне СВО <...> [радиоэлектронная] обстановка быстро меняется. У "Стрелы" есть ряд наработок, позволяющих преодолевать средства радиоэлектронной борьбы противника. Также БПЛА самолетного типа имеет возможность пролетать расстояния куда большие, чем FPV-квадрокоптеры. Самолет можно запускать в тылу, в удалении от линии боевого соприкосновения, что обеспечивает большую безопасность боевому расчету и возможность пролетать вглубь обороны противника», – цитирует ТАСС представителя объединения.

Главные преимущества «Стрелы» – малый вес, складная конструкция и простота применения.

Дрон-камикадзе самолетного типа «Стрела»

«Солдаты ценят наш аппарат за компактность и удобство транспортировки. Благодаря складной конструкции самолет можно переносить заряженным и готовым к применению. Вес изделия в готовом к применению виде – до 7 кг. Если заряд небольшой, то до 1,5 кг. Боец может подняться на крышу разрушенного здания и запустить аппарат с руки без катапульты. С применением катапульты самолет может нести полезную нагрузку до 3 кг», – рассказали в НПО.

«Стрелу» можно применять не только для уничтожения целей, но и для разведки.

В полете беспилотник может находиться до полутора часов подряд, пролетая с полезной нагрузкой до 35 км.