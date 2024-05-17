В июне Россия обсудит вопросы производства с 40 китайскими автоконцернами

Россия предлагает Китаю перейти от завоза готовых машин к их выпуску у нас

Россия предложила наладить производство китайских автомобилей на своей территории, и этот вопрос планируется обсудить в июне. Об этом сообщил председатель российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов, который сейчас находится в Пекине в рамках госвизита президента России Владимира Путина в Китай.

Титов отметил, что за последние годы Китай значительно продвинулся в экономическом плане и теперь стал старшим партнером. Однако Россия начала догонять его благодаря новой индустриализации.

Он подчеркнул, что российское правительство предлагает перейти от поставок готовых автомобилей к их производству в России. В июне состоится большая встреча с китайскими автопроизводителями, на которую уже зарегистрировались более 40 компаний. На этой встрече планируется обсудить наиболее эффективные способы выхода на российский рынок.

Титов также отметил, что сейчас можно говорить о «настоящем повороте на Восток». Это выражается в значительном росте товарооборота, который достиг 230 миллиардов долларов, а также в увеличении инвестиций и совместных проектов.

На данный момент в России полноценная сборка китайских автомобилей ведется на двух предприятиях: Haval в Тульской области и «Москвич», который выпускает доработанные автомобили марки JAC. В Калининграде на заводе «Автотор» осуществляется крупноузловая сборка автомобилей таких марок, как Jetour, Forthing, BAIC, SWM и Kaiyi. «Соллерс» на бывшем заводе Mazda во Владивостоке производит пикапы JAC.

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Источник: ТАСС