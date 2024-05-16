Китайские бренды продвигают свои авто иначе, чем европейские. Но это работает!

Эксперты рассказали, как реклама китайских брендов продвигает продажи

Агентство Pro-Vision Communications исследовало, как связаны усилия китайских автобрендов по продвижению в российских СМИ, соцсетях и поисковиках с результатами продаж.

Китайские автомобильные гиганты активно наращивают присутствие на российском рынке, запуская новые бренды и расширяя модельные ряды уже знакомых марок. При этом на фоне высокой конкуренции, в первую очередь с другими компаниями из Поднебесной, особенно острым становится вопрос идентификации – брендам жизненно важно повышать узнаваемость, чтобы реализовывать свою продукцию в достаточных объемах.

Объектами исследования стали десять китайских автомобильных брендов, упоминаемых в публикациях российских СМИ, сообщениях в социальных сетях и запросах «Яндекса» за 6 месяцев (Chery, Geely, Haval, Changan, Exceed, Tank, Jetour, Jac, Omoda и FAW).

В качестве метрик рейтинга учитывались: общее количество публикаций, сообщений и запросов; потенциальное количество контактов с читателями СМИ; вовлечение – количество лайков, комментариев и репостов в сообщениях соцсетей; соотношение позитива и негатива в соцсетях.

Несмотря на то что на продажи влияет множество факторов – стоимость автомобилей, уровень развития дилерской сети, гарантийные обязательства производителей, доступность запчастей и др., – результаты исследования четко показали: успешность в коммуникации с изданиями и популярность среди пользователей соцсетей напрямую коррелируют с количеством реализованных автомобилей.

Бренды Chery, Haval и Geely, лидеры по продажам, также лидируют по активности в медиа.

Результаты исследования говорят о том, что российские СМИ проявляют высокий интерес к китайским автомобильным брендам. В особенности это касается «большой тройки» – Haval, Geely и Chery. За полгода о каждой из этих марок было опубликовано 17-19 тыс. материалов.

Владимир Виноградов, генеральный директор Pro-Vision Communications:

– Подходы к ведению бизнеса в России у китайских производителей автомобилей довольно сильно отличаются от методов, которые еще совсем недавно практиковали европейские, японские и американские компании. Обилие выводимых на рынок брендов, частые рестайлинги, незаинтересованность в локализации производства внутри страны (исключение – Haval), полное игнорирование некоторых типов кузовов – все это по-прежнему кажется непривычным.

Тем не менее, при взаимодействии с действующими и потенциальными потребителями компании из Китая идут проторенными путями, стремясь усилить свое присутствие в СМИ и соцсетях. И, как мы видим, это дает хороший результат.