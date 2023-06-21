Lada X-Cross 5 начали поставлять дилерам

Дилеры уже получают товарные машины, вскоре у каждого должно оказаться по несколько штук.

В Сети появились фотографии кроссоверов Lada X-Cross 5, доставленных, как утверждает автор снимков, на торговую площадку одного из дилеров АВТОВАЗа. В кадре – две машины черного цвета. По всей вероятности, означенный автосалон находится в Тольятти.

Напомним, с 17 июня модель Lada X-Cross 5 производят в Петербурге на бывшем заводе Nissan. Фактически собранные машины – это поставляемые в виде машинокомплектов китайские FAW Bestune T55. Под постом с товарными машинами пользователи отмечают оставленные на руле китайские эмблемы.

Официально прайс-листы на Lada X-Cross 5 еще не опубликованы, но президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что цена не превысит 2,5 млн рублей.

Lada X-Cross 5 является кроссовером С-класса и оснащается турбомотором 1.5 с отдачей 160 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой АКП. Привод только передний, а вот оснащение обещает быть довольно богатым. Старт продаж запланирован на третий квартал 2023 года.





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Источник: Никита Шелковников / Avtograd news

Фото: https://vk.com/sholkyman