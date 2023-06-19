Названа стоимость новой Lada X-Cross 5

Пока она «прикидочная», но в целом представление дает.

Цена нового автомобиля Lada X-Cross 5 не превысит 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации, заявил в субботу президент компании Максим Соколов.

Хотя дилеров по ценам на автомобиль «пока не ориентировали», планируется сделать это за месяц до старта продаж.

АВТОВАЗ запустил производство Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в субботу, 17 июня.

Этот кроссовер класса С (перелицованный FAW Bestune T77) оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором в 160 л.с. и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – только передний.

Среди оснащения – интеллектуальные системы безопасности ADAS: контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения. Уже в базе панорамная крыша, сидения обиты экокожей, есть вставки под дерево, элементы из пластика мягкие и приятные на ощупь.

Старт продаж автомобиля запланирован на третий квартал 2023 года.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС