Названа стоимость новой Lada X-Cross 5
Цена нового автомобиля Lada X-Cross 5 не превысит 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации, заявил в субботу президент компании Максим Соколов.
Хотя дилеров по ценам на автомобиль «пока не ориентировали», планируется сделать это за месяц до старта продаж.
АВТОВАЗ запустил производство Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в субботу, 17 июня.
Этот кроссовер класса С (перелицованный FAW Bestune T77) оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором в 160 л.с. и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – только передний.
Среди оснащения – интеллектуальные системы безопасности ADAS: контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения. Уже в базе панорамная крыша, сидения обиты экокожей, есть вставки под дерево, элементы из пластика мягкие и приятные на ощупь.
Старт продаж автомобиля запланирован на третий квартал 2023 года.
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Источник: ТАСС
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