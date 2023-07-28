Стало известно, когда стартуют продажи нового кроссовера АВТОВАЗа

Первыми покупателями X-Cross 5 станут компании из Санкт-Петербурга.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что уже до конца этого года в России могут стартовать продажи новых кроссоверов Lada X-Cross 5, которые компания поставила на конвейер на заводе «Лада Санкт-Петербург» – бывшем предприятии корпорации Nissan.

«Это будет четвертый квартал. <...> Мы нацелены на то, что первая партия автомобилей «Лада Санкт-Петербург» будет реализована в этом году, у нас уже есть покупатели. Покупатели оптовые. И правительство Санкт-Петербурга тоже заинтересовано, естественно», — отметил глава АВТОВАЗа.

Стоимость кроссовера пока не называется. Максим Соколов уточнил, что во многом она будет зависеть от курса валют.

Lada X-Cross 5 является перелицованной копией китайской FAW Bestune T7. В оснащение автомобиля входит бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и 7-ступенчатый робот.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: ТАСС

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС