Стало известно, когда стартуют продажи нового кроссовера АВТОВАЗа
Первыми покупателями X-Cross 5 станут компании из Санкт-Петербурга.
Президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что уже до конца этого года в России могут стартовать продажи новых кроссоверов Lada X-Cross 5, которые компания поставила на конвейер на заводе «Лада Санкт-Петербург» – бывшем предприятии корпорации Nissan.
«Это будет четвертый квартал. <...> Мы нацелены на то, что первая партия автомобилей «Лада Санкт-Петербург» будет реализована в этом году, у нас уже есть покупатели. Покупатели оптовые. И правительство Санкт-Петербурга тоже заинтересовано, естественно», — отметил глава АВТОВАЗа.
Стоимость кроссовера пока не называется. Максим Соколов уточнил, что во многом она будет зависеть от курса валют.
Lada X-Cross 5 является перелицованной копией китайской FAW Bestune T7. В оснащение автомобиля входит бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и 7-ступенчатый робот.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о LADA X Cross 5
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!