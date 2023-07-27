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Haval готовит к производству самый маленький кроссовер

Но при этом запаса хода у него хватит на 600 км.

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Китайский автопроизводитель Haval выпустит самый компактный в своей модельной гамме кроссовер. Он будет называться Xiaolong EV. Шпионские фотки новинки уже разошлись в Сети.

Дизайн кроссовера не сильно отличается от той, которая использовалась в последних моделях бренда. Кроссовер получил фары и фонари Т-образной формы, капот и двери с выштамповками, покатую крышу, а также широкий спойлер на двери багажника.

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Ожидается, что версия Haval Xiaolong EV будет использовать один электродвигатель во всех сериях. Запас хода рассчитан на пробег в 500-600 км.

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Источник: Autohome

Фото: autohome.com.cn

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