Новый кроссовер Lada сфотографировали в Тольятти

Продажи таких машин начнутся в третьем квартале текущего года.

Как известно, новая модель Lada X-Cross 5 является клоном китайского переднеприводного кроссовера FAW Bestune T77. С 17 июня такие машины собирают в России крупноузловым методом из машинокомплектов, прибывших из КНР. Место сборки – Санкт-Петербург, бывший завод Nissan.

Один такой автомобиль заметили в Тольятти. Кроссовер сфотографирован перед въездом на территорию НТЦ АВТОВАЗа, где проходят испытания все новые модели марки Lada.

Шильдики на крышке багажника и эмблема на решетке машины закрыты пленкой, и такой камуфляж кажется излишним (или устаревшим), ведь модель уже официально представлена. Да и сама необходимость испытаний модели, которая является точной копией «китайца», вызывает некоторые сомнения.

Вариантов ответа тут может быть два: обязательная российская сертификация, которую проходила модель, или же задача «уронить» мощность китайского турбомотора с исходных 160 л.с. до более выгодных по налогам 150 л.с. Какой из вариантов окажется верным (или таковыми будут оба), узнаем совсем скоро.

Еще один момент, который вызывает вопросы, – это цвет сфотографированной машины. Как известно, сейчас на российском предприятии собирают кроссоверы белого, красного и черного цветов, в планах есть еще серебристый, но о добавлении в гамму оранжевого ничего не сообщалось. А вот в палитре FAW Bestune T77 он есть.

Около месяца назад товарные X-Cross 5, сошедшие с питерского конвейера, начали поставлять дилерам Lada. Продажи обещают начать в третьем квартале текущего года. Прайс пока не объявлен, но президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявлял, что цена не превысит 2,5 млн рублей.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Фото: Иннокентий Кишкурно/За рулем







