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АВТОВАЗ планирует удвоить число выпускаемых автомобилей

В этом году АВТОВАЗ выпустит 401,6 тысячи машин, а в 2024-м – в два раза больше

В рамках проходящего в Москве форума IMAF компанию АВТОВАЗ представлял Александр Виноградов. Помимо рассказа о новинках Lada ближайших лет, Виноградов поведал и об объемах производства, планируемых на следующий год.

По словам Виноградова, в 2023 году АВТОВАЗ должен выпустить 401,6 тыс автомобилей, а в следующем году этот объем планируется «как минимум удвоить». Заметим, что в былые годы такое количество товарных машин была способна выдать тольяттинская площадка автогиганта на пике своей производительности. Но сейчас, конечно, речь не только о ней.

Явных точек роста производительности у АВТОВАЗа просматривается две. Во-первых, это перезапуск производства Ларгуса, перенесенного из Тольятти в Ижевск (о чем на презентации почему-то умолчали) со сроком старта во втором квартале 2024 года. Во-вторых, запуск производства новых моделей на базе китайских машин на площадке «Лада Петербург».

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Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков замечает, что вазовскими «китайцами» могут загрузить и площадку «Лада Ижевск» – одной только сборки Ларгуса (и его электрической версии) столь мощному заводу будет явно недостаточно.

Справятся ли все три площадки - АВТОВАЗ в Тольятти, «Лада Ижевск» и «Лада Петербург» - с заявленным на 2024 год объемом выпуска в более чем 800 тысяч машин? Посмотрим!

Источник: Автопоток

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