Lada Largus переезжает из Тольятти

АВТОВАЗ снял с производства универсал Lada Largus в Тольятти

18 августа корпоративное издание «На заводе» в социальной сети «ВКонтакте» сообщило, что «о заводскому конвейеру прошли последние Ларгусы тольяттинской сборки».

Всего в августе 2023 года произвели 650 авто различных модификаций этой модели, как и было задумано.

«Многие заводчане пришли, чтобы попрощаться с автомобилем. Однако грустить здесь неуместно – это логичный момент в развитии предприятия. Уже в сентябре начнется перенос оборудования в Ижевск», – пишет паблик.

Жизнь популярного универсала скоро продолжится – производство в Ижевске стартует уже в 2024 году.

Справка

Lada Largus — российский автомобиль малого класса, представляющий собой переименованный и приспособленный под российский рынок Dacia Logan MCV первого поколения (2006 г.), созданный на платформе В0 и выпускавшийся в Румынии. Является продуктом СП «Renault-Nissan-АВТОВАЗ».

Первый автомобиль Lada Largus сошел с конвейера 17 июня 2011 года, а серийное производство стартовало 4 апреля 2012 года на новой линии B0, первом совместном проекте АВТОВАЗа и Renault-Nissan. В 2019 году модель претерпела легкий рестайлинг- изменилась решетка радиатора, сзади шильдик Lada стал больше.

Всего за 11 лет было изготовлено 500 тысяч тольяттинских Ларгусов.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: На заводе/ВКонтакте

Фото: коллаж: "За рулем"