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Что выпустит АВТОВАЗ в ближайшее время – полный список

Главный редактор журнала «За рулем» рассказал о планах АВТОВАЗа по выпуску новых машин

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Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, посетил конференцию IMAF, на которой представитель АВТОВАЗа Александр Виноградов рассказал о планах по выводу новых моделей на ближайшие годы.

Мы уже не раз писали о будущих новинках АВТОВАЗа, и пришло время собрать планы предприятия в единый список. И вот какие автомобили можно будет купить в будущем.

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Lada e-Largus

2024 год – старт производства в Ижевске электромобиля e-Largus, который называют самым высоколокализованным электромобилем в России. Опытную партию должны собрать в конце 2023 года.

Лада Искра

2024 год – старт производства Искры. Но это самый конец года – с началом продаж в 2025 году. Машина создана на французской платформе CMF-B-LS, которую сейчас пытаются локализовать, насколько это возможно.

Лада Аура

2024 год – старт производства Ауры (август-сентябрь). Это будет, скорее всего, штучное производство, поскольку для серийного производства нужны новые штампы, а заказывать их можно только при гарантированном объеме заказов. А пока никто ничего не гарантирует.

Новый кроссовер Lada

2025 год – старт производства кроссовера на базе Весты. Передний привод, моторы – те же, что на Весте (турбо + вариатор). Скорее всего автомобиль появится ближе к концу 2025 года.

Лада CNG

2025 год – старт производства Весты CNG и Ларгуса CNG на газомоторном топливе (метан). Все это уже было, но не взлетело. Машины выпускались не самим АВТОВАЗом, а тольяттинской фирмой АТС. Может, теперь дело пойдет успешнее.

Из неочевидных новинок Lada

2024 год – старт совместного производства новых моделей Лада с партнерами из дружественного государства в Тольятти и Ижевске.

Дружественное государство – Китай. Один из потенциальных партнеров – Dongfeng. Главный конвейер в Тольятти будет загружен означенными выше машинами, поэтому загружать будут завод Лада Запад Тольятти – бывший GM-АвтоВАЗ. И, конечно, Ижевск.

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Из неназванных новинок Lada

Лада Ларгус

2024 год – старт производства Ларгуса на заводе в Ижевске. Второй квартал 2024 года.

Лада Петербург

2024 год – запуск производства новых моделей на базе китайских машин.

Объемы производства

В 2023 году АВТОВАЗ намерен собрать в общей сложности 401,6 тысячи автомобилей, а в 2024 году планируется «как минимум удвоить» этот объем.

Фото: АВТОВАЗ

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За РулемКирилл Панов
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