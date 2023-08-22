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Найдено самое большое кладбище машин в ЕвропеНайдено самое большое кладбище машин в Европе
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Найдено самое большое кладбище машин в Европе

В Швеции обнаружено кладбище более 1000 автомобилей – видео

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Самое большое кладбище брошенных автомобилей в Европе находится в Швеции. За последние несколько десятилетий в лесу скопилось более 1000 автомобилей, в том числе Volkswagen, Opel, Fiat и других марок.

Большинство из них принадлежало американским солдатам, покинувшим страну после Второй мировой войны.

Кладбище находится в Бастнесе, в двух шагах от границы с Норвегией. В лесу стоит более тысячи забытых автомобилей. Большинство из них были выпущены в 1950-х годах.

Для тех, кто хотел бы исследовать это кладбище не вставая с дивана, ютубер и исследователь Urbex.Nic выложил фотографии и видео с этого кладбища. Но первым брошенные автомобили нашел не он, а фотограф Свейн Нордрум – еще в 2014 году.


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Это место для кладбища было выбрано не случайно. Земля принадлежала двум братьям, которые в 1950-х годах владели свалкой. Это они собирали брошенные автомобили, чтобы разобрать их и продать по частям. В 1980-х годах свалка закрылась, а в 1990-х годах братья уехали в другое место, оставив сотни Опелей, Фордов, Вольво, Ауди и Саабов.

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Общая стоимость брошенных автомобилей составляет около 100 000 евро (чуть более 10 млн рублей) – по 100 евро (10,2 тысячи рублей) за каждый автомобиль.

Надо сказать, что по прошествии стольких лет деревья прорастают сквозь автомобили, их ветви торчат из окон машин и моторных отсеков. Поэтому кажется маловероятным, что когда-нибудь какой-либо из этих автомобилей будет восстановлен.

Фото, видео: YouTube

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За РулемКирилл Панов
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