В Китае нашлась замена Ленд Роверу – цены

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Осенью в продажу поступит новый внедорожник – Polar Stone 01

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Вчера был официально представлен первый внедорожник под новым брендом Polar Stone – модель 01. Новый автомобиль представлен в двух комплектациях, с 6-местным и 7-местным салоном на выбор.

Новый автомобиль имеет прямоугольную форму кузова, как настоящий внедорожник, и большую площадь остекления, как автомобили известной британской марки.


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Длина, ширина и высота Polar Stone 01 составляют 5050 (5295 мм с запасным колесом на двери багажника), 1980 и 1869 мм соответственно, а колесная база достигает 3010 мм. То есть автомобиль (без учета запаски) сантиметров на 10 больше, чем Land Rover Discovery 5-го поколения.


Салон Polar Stone 01 выглядит просто, но по-премиальному аккуратно и предлагается в трех вариантах расцветки: янтарно-оранжевой, белой и жемчужно-черной. Здесь есть парящий экран мультимедиа, массивный рычаг коробки передач, полка с беспроводной зарядкой сразу для двух смартфонов. Управляет системами чип Qualcomm 8155.


Всего в салоне 40 мест для хранения мелочей и семь портов зарядки, не считая беспроводной, и 14 динамиков аудиосистемы.


В стандартной есть адаптивная подвеска, 5-миллиметровые радары, 6 камер и 12 ультразвуковых датчиков. За работу системы интеллектуального вождения отвечают два чипа Nvidia Orin-X. Стоит упомянуть, что Polar Stone 01 оснащен тремя лазерными радарами от Hesai с углом обнаружения 280 градусов, что позволяет обнаруживать любые препятствия на пути.


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Polar Stone 01 оснащен гибридной силовой установкой на базе четырехцилиндрового двигателя 1.5Т производства Mianyang Xinchen Power Machinery Co., Ltd. Только на электротяге внедорожник может проехать до 235 км, а при полном топливном баке запас хода составляет 1115 км.

Стоимость автомобиля немаленькая. Даже в Китае он предлагается по цене от 349 900 до 359 900 юаней – 4,5-4,6 млн рублей. При поставках в Россию цена увеличится в полтора-два раза.

Фото: Polar Stone

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За РулемКирилл Панов
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