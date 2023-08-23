В Китае нашлась замена Ленд Роверу – цены

Осенью в продажу поступит новый внедорожник – Polar Stone 01

Вчера был официально представлен первый внедорожник под новым брендом Polar Stone – модель 01. Новый автомобиль представлен в двух комплектациях, с 6-местным и 7-местным салоном на выбор.

Новый автомобиль имеет прямоугольную форму кузова, как настоящий внедорожник, и большую площадь остекления, как автомобили известной британской марки.

Длина, ширина и высота Polar Stone 01 составляют 5050 (5295 мм с запасным колесом на двери багажника), 1980 и 1869 мм соответственно, а колесная база достигает 3010 мм. То есть автомобиль (без учета запаски) сантиметров на 10 больше, чем Land Rover Discovery 5-го поколения.

Салон Polar Stone 01 выглядит просто, но по-премиальному аккуратно и предлагается в трех вариантах расцветки: янтарно-оранжевой, белой и жемчужно-черной. Здесь есть парящий экран мультимедиа, массивный рычаг коробки передач, полка с беспроводной зарядкой сразу для двух смартфонов. Управляет системами чип Qualcomm 8155.

Всего в салоне 40 мест для хранения мелочей и семь портов зарядки, не считая беспроводной, и 14 динамиков аудиосистемы.

В стандартной есть адаптивная подвеска, 5-миллиметровые радары, 6 камер и 12 ультразвуковых датчиков. За работу системы интеллектуального вождения отвечают два чипа Nvidia Orin-X. Стоит упомянуть, что Polar Stone 01 оснащен тремя лазерными радарами от Hesai с углом обнаружения 280 градусов, что позволяет обнаруживать любые препятствия на пути.

Polar Stone 01 оснащен гибридной силовой установкой на базе четырехцилиндрового двигателя 1.5Т производства Mianyang Xinchen Power Machinery Co., Ltd. Только на электротяге внедорожник может проехать до 235 км, а при полном топливном баке запас хода составляет 1115 км.

Стоимость автомобиля немаленькая. Даже в Китае он предлагается по цене от 349 900 до 359 900 юаней – 4,5-4,6 млн рублей. При поставках в Россию цена увеличится в полтора-два раза.

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Фото: Polar Stone