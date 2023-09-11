На российском рынке дебютировала заряженная Lada Granta
На фестивале технических видов спорта впервые был представлен новый гоночный автомобиль – лифтбек Lada Granta Sport. Он построен специально для участия в соревнованиях класса S1600.
Модель Lada Granta Sport впервые получила версию в кузове лифтбек. Заряженная версия оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л. с. От базовой версии авто отличается уменьшенным дорожным просветом, дисковыми тормозами, а также спортивным экстерьером и интерьером.
«S1600 – это одна из первых ступеней в российском автоспорте, поэтому на рынке для него крайне важно иметь надежный, быстрый, но при этом сравнительно недорогой автомобиль. Новая модель отвечает всем этим требованиям. В него вошло множество решений, применяемых ранее пилотами Lada Sport Rosneft в кольцевых гонках. При этом машина построена с широким применением отечественных компонентов, что позволяет держать цену автомобиля на приемлемом для класса уровне», – сообщает автопроизводитель.
Сейчас в Российской серии кольцевых гонок в зачете S1600 представлены седан Vesta S1600 и хэтчбек Granta FL NFR. Lada Granta Sport или придет на замену хэтчбеку, или станет третьей моделью в линейке АВТОВАЗа в серии. Это станет известно уже в следующем году.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник, фото: LADA Sport ROSNEFT
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...