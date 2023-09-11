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На российском рынке дебютировала заряженная Lada Granta

АВТОВАЗ презентовал лифтбек Lada Granta Sport

На фестивале технических видов спорта впервые был представлен новый гоночный автомобиль – лифтбек Lada Granta Sport. Он построен специально для участия в соревнованиях класса S1600.

Модель Lada Granta Sport впервые получила версию в кузове лифтбек. Заряженная версия оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л. с. От базовой версии авто отличается уменьшенным дорожным просветом, дисковыми тормозами, а также спортивным экстерьером и интерьером.

Lada Granta Sport
Lada Granta Sport

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«S1600 – это одна из первых ступеней в российском автоспорте, поэтому на рынке для него крайне важно иметь надежный, быстрый, но при этом сравнительно недорогой автомобиль. Новая модель отвечает всем этим требованиям. В него вошло множество решений, применяемых ранее пилотами Lada Sport Rosneft в кольцевых гонках. При этом машина построена с широким применением отечественных компонентов, что позволяет держать цену автомобиля на приемлемом для класса уровне», – сообщает автопроизводитель.

Сейчас в Российской серии кольцевых гонок в зачете S1600 представлены седан Vesta S1600 и хэтчбек Granta FL NFR. Lada Granta Sport или придет на замену хэтчбеку, или станет третьей моделью в линейке АВТОВАЗа в серии. Это станет известно уже в следующем году.

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Источник, фото: LADA Sport ROSNEFT

Lada Granta Sport
Lada Granta Sport
Lada Granta Sport
Lada Granta Sport
Lada Granta Sport
Lada Granta Sport
Lada Granta Sport
Lada Granta Sport

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За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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