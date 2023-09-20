Стало известно, какими АКП будут комплектовать Лады
Еще в июле президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявлял, что компания планирует возобновить производство автомобилей с автоматической коробкой передач в начале 2024 года. Тогда же проходила информация, что комплектоваться Лады будут агрегатом китайской фирмы JAC.
Теперь же стало известно, что уже есть «опытные» Lada Vesta с автоматической трансмиссией. И это не JAC, хотя с ними АВТОВАЗ тоже вел переговоры. Остановились же в итоге на вариаторе китайской компании WanLiYang (WLY).
Первая партия товарных Vesta будет выпущена уже совсем скоро. В дальнейшем вариаторами планируется оснащать и другие модели АВТОВАЗа.
Начало продаж машин с АКП запланировано на начало 2024 года.
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Источник: Автопоток
Фото: WanLiYang, «За рулем»
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