Стало известно, какими АКП будут комплектовать Лады

«Автопоток»: автомобили Lada получат вариаторы китайской WanLiYang

Еще в июле президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявлял, что компания планирует возобновить производство автомобилей с автоматической коробкой передач в начале 2024 года. Тогда же проходила информация, что комплектоваться Лады будут агрегатом китайской фирмы JAC.

Теперь же стало известно, что уже есть «опытные» Lada Vesta с автоматической трансмиссией. И это не JAC, хотя с ними АВТОВАЗ тоже вел переговоры. Остановились же в итоге на вариаторе китайской компании WanLiYang (WLY).

Первая партия товарных Vesta будет выпущена уже совсем скоро. В дальнейшем вариаторами планируется оснащать и другие модели АВТОВАЗа.

Начало продаж машин с АКП запланировано на начало 2024 года.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Автопоток

Фото: WanLiYang, «За рулем»